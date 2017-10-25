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Нефть торгуется разнонаправленно 25 октября на данных API и комментариях по сделке ОПЕК+
08:30 25.10.2017 |
Мировые цены на нефть в среду утром торгуются без единой динамики на фоне данных Американского института нефти (API) о неожиданном росте запасов в США и комментариях по сделке ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.03 EET стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 0,12% - до 58,40 доллара за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,11% - до 52,41 доллара за баррель.
Инвесторы обращают внимание на статистику API по запасам нефти в США. Согласно опубликованным данным, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 20 октября, неожиданно увеличились на 519 тысяч баррелей, до 457 миллионов баррелей. Запасы бензина при этом сократились на 5,753 миллиона баррелей, дистиллятов - на 4,949 миллиона баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) снизились на 55 тысяч баррелей.
Позднее в среду будет обнародован еженедельный обзор управления энергетической информации минэнерго США. Эксперты прогнозируют, что запасы снизились на 2,578 миллиона баррелей, или на 0,56% - до 453,922 миллиона баррелей.
Поддерживают нефтяные цены комментарии по сделке ОПЕК и ряда других стран о сокращении добычи нефти. Во вторник министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в кулуарах форума Future Investment Initiative заявил, что страны ОПЕК+, участвующие в сделке, сделают все, что нужно для рынка для достижения целевых уровней запасов.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев - до конца марта 2018 года.
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