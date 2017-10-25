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В Украине 24 октября незначительно выросли розничные цены на бензин А-92 и дизтопливо. Цены на сжиженный газ опустились
19:09 24.10.2017 |
Как сообщает Терминал, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС выросла на 1.0 коп/л до 25.62 грн/л.
Цена бензина А-95 евро - не изменилась и составляет 26.82 грн/л.
Дизельное топливо евро немного подорожало на 1.0 коп/л до 24.37 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 24 октября 2017 г. подешевел на 0.18% (2.0 коп/л) до 12.77 грн/л.
Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 47.6%.
Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|25.62
|22.00
|0.02
|0.22
|Бензин А-95 евро
|26.82
|22.50
|0.01
|0.24
|Дизельное топливо Евро
|24.37
|22.29
|0.03
|0.26
|Сжиженный газ
|12.77
|11.15
|-0.18
|-0.81
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|26,64
|0,0
|27,33
|0,0
|24,88
|0,0
|12,61
|-5,0
|ANP
|24,95
|0,0
|25,45
|0,0
|23,00
|0,0
|12,40
|0,0
|SHELL
|26,36
|0,0
|27,37
|0,0
|25,06
|0,2
|12,87
|-4,4
|WOG
|27,49
|0,0
|28,49
|0,0
|25,99
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|25,00
|0,0
|25,50
|0,0
|23,00
|0,0
|12,51
|0,0
|Кло
|25,79
|0,0
|26,29
|0,0
|25,39
|0,0
|12,99
|0,0
|ОККО
|27,46
|0,0
|28,45
|0,0
|25,96
|0,0
|13,14
|0,0
|ТНК
|26,03
|0,0
|26,98
|0,0
|24,46
|0,0
|13,24
|0,0
|Укрнафта
|25,00
|0,0
|25,50
|0,0
|23,00
|0,0
|12,48
|0,0
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
24 октября 2017 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала больше на 0.11% (3 коп/л) до 23.55 грн/л.
Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день немного повысилась - на 0.1% (2 коп/л) до 24.08 грн/л.
В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте выросло в цене на 0.17% (4 коп/л) до 22.90 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 17 октября по 24 октября 2017 г. уменьшилась на 0.1%, или 20.3 грн/т, и находится на уровне 21033.95 грн/т.
За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 2.2%, или 444.1 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|23.55
|0.11
|0.04
|2.67
|Бензин А-95 евро
|24.08
|0.09
|-0.09
|1.15
|Дизельное топливо евро
|22.90
|0.17
|0.83
|12.15
Средняя мелкооптовая цена на ДТ евро евро:
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