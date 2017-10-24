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Нефть дорожает 24 октября на фоне ситуации в Ираке
08:47 24.10.2017 |
Мировые цены на нефть растут во вторник утром на фоне ситуации в Ираке, свидетельствуют данные торгов. Кроме того, рынок продолжает отыгрывать данные о снижении числа буровых установок в США и сообщения о возможном продлении сделки ОПЕК+ по сокращению добычи.
По состоянию на 08.07 EET стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,17% - до 57,47 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,15%, до 51,98 доллара за баррель.
"Сейчас рынок больше оценивает поддерживающие факторы, такие как ситуация в Курдистане, снижение числа буровых установок в США и возможное продление сделки ОПЕК по сокращению добычи нефти", - приводит агентство Рейтер слова старшего экономиста Mitsubishi UFJ Research and Consulting Томомиси Акуты (Tomomichi Akuta).
В нефтедобывающем Иракском Курдистане 25 сентября прошел референдум о независимости, за независимость от Ирака проголосовали 92,7% избирателей. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным. Багдад после референдума принял ряд санкционных мер в отношении курдского региона. Сложившаяся ситуация создает угрозу экспорту нефти из региона.
Инвесторы также продолжают отыгрывать данные о снижении числа буровых установок в США по итогам предыдущей недели. По данным американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), за неделю, завершившуюся 20 октября, число буровых установок в США уменьшилось на 15 штук, или на 1,6% - до 913 штук, при этом число нефтяных буровых установок снизилось на семь, или на 0,9% - до 736 единиц.
Кроме того, на прошлой неделе глава ОПЕК Мохаммед Баркиндо на конференции Oil and Money сообщил, что Организация стран-экспортеров нефти очень серьезно воспринимает слова президента России Владимира Путина о возможности продления соглашения ОПЕК+. Ранее в ходе Российской энергетической недели-2017 Путин не исключил, что соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти может быть продлено до конца 2018 года.
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Мировые цены на нефть растут во вторник утром на фоне ситуации в Ираке, свидетельствуют данные торгов. Кроме того, рынок продолжает отыгрывать данные о снижении числа буровых установок в США и сообщения о возможном продлении сделки ОПЕК+ по сокращению добычи.
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