Оптовые цены на ДТ 23 октября близятся к 26 500 грн/т

В понедельник, 23 октября, железнодорожные партии дизельного топлива подорожали на 70 грн/т - до 26 450 грн/т. Об этом enkorr рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.

С дизтопливом в понедельник на ст. Новоград-Волынский вышли пять компаний: «Закарпатнефтепродукт-М», «Глуско Укриана» «Е.Коннект», «Анвитрейд», «Темиртранс-Захид». Минимальная цена предложения составила 26 400 грн/т, максимальная - 26 600 грн/т. При этом реальные сделки по новоградскому ресурсу опускалась до 26 100 грн/т.

В Житомирской и Ровенской области «Альянс Ойл Трейдинг» предлагал белоруский ресурс по 26 600 грн/т, а «Альянс Энерго Трейд» - литовский продукт в Чернигове по 26 700 грн/т. «Укртатнафта» торговала кременчугским продуктом по 26 000 грн/т.

С бензином марки А-95 производства Мозырского НПЗ по 31 200-31 300 грн/т на рынок вышла ЗНГК. «Гранд Петрол» предлагал литовскую «пятерку» по 31 600 грн/т. «Укртатнафта» выставляла кременчугский продукт по 30 900 грн/т, а ОККО - шебелинский и литовский продукт по 30 000-31 000 грн/т.

23 октября бензин марки А-92 производства кременчугского завода выставляли «Укртатнафта» и «Альянс Энерго Трейд» по 29 400-29 500 грн/т.

Мелкооптовые партии ДТ в пятницу подорожал на 3 коп./л - до 22,78 грн/л. «Анвитрейд» и «Е.Коннект» торговали трубопроводным ресурсом по 22,35-22,40 грн/л. Поставщики белорусского продукта в Коростене - «Укроилпродукт» и «Укрпалетсистем» установили цену на уровне 22,70-23,00 грн/л.

В Киевской области ДТ производства белорусских НПЗ предлагали «Карт Ойл ЛТД», «Альянс Ойл Трейдинг», «Бизнес Солюшнс», «Глуско Ритейл» и «Темиртранс Захид» по 22,25-23,00 грн/л. По 22,20-22,35 грн/л в Николаеве туркменским ДТ торговала «Премьера-Ойл». Ресурс Кременчугского НПЗ продавался по 21,60 грн/л.