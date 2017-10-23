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Информация об агентстве
Цены на бензин и ДТ 23 октября приостановили рост
12:30 23.10.2017 |
В понедельник, 23 октября, средние цены на дизельное топливо и бензин в сетях украинских АЗС остались на уровне 20 октября. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, средняя стоимость бензинов марки А-92 составляет 25,86 грн/л, бензинов марки А-95 - 26,58 грн/л. Средняя цена бензина А-95+ удержалась на уровне 27,68 грн/л.
Средняя цена дизельного топлива в рознице также осталась на уровне 20 октября - 24,15 грн/л.
В то же время, такие сети как «БРСМ-Нафта», «Овис», «Народна» и KLO повысили стоимость топлив на 5-54 коп./л. При этом бензин марки А-95 на станциях «Овис» подешевел на 30 коп./л - до 24,96 грн/л.
Дизельное топливо и бензины начали дорожать с 8 сентября. Тогда цены выросли в среднем на 10 коп./л. Всего с 7 сентября по 22 октября средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 2,08 грн/л, А-95 - на 2 грн/л, А95+ - на 1,98 грн/л, а ДТ прибавило 2,23 грн./л.
На заправках верхнего и нижнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 2 грн/л.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 23/20 октября 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
26,79
|
0,00
|
27,39
|
0,00
|
28,38
|
0,00
|
24,91
|
0,00
|
Shell
|
26,42
|
0,00
|
27,34
|
0,00
|
29,77
|
0,00
|
24,78
|
0,00
|
SOCAR
|
27,49
|
0,00
|
28,49
|
0,00
|
29,49
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
SUN OIL
|
24,90
|
0,00
|
25,90
|
0,00
|
26,90
|
0,00
|
24,40
|
0,00
|
UPG
|
25,30
|
0,00
|
25,80
|
0,00
|
28,90
|
0,00
|
23,13
|
0,00
|
WOG
|
27,49
|
0,00
|
28,49
|
0,00
|
29,49
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
Автотранс
|
25,48
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
23,48
|
0,00
|
Параллель
|
26,86
|
0,00
|
27,86
|
0,00
|
28,66
|
0,00
|
25,02
|
0,00
|
Авиас
|
24,95
|
0,00
|
25,45
|
0,00
|
25,95
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
24,77
|
0,00
|
25,27
|
0,00
|
26,30
|
0,00
|
22,87
|
0,05
|
KLO
|
25,79
|
0,00
|
26,29
|
0,00
|
28,39
|
0,00
|
25,39
|
0,50
|
Народна
|
25,05
|
0,00
|
25,55
|
0,00
|
26,05
|
0,00
|
23,55
|
0,15
|
Восток
|
26,05
|
0,00
|
27,25
|
0,00
|
28,25
|
0,00
|
24,75
|
0,00
|
Надежда
|
25,49
|
0,00
|
26,48
|
0,00
|
26,98
|
0,00
|
23,49
|
0,00
|
Овис
|
24,48
|
0,54
|
24,96
|
-0,30
|
27,96
|
0,00
|
25,98
|
0,00
|
ОККО
|
27,49
|
0,00
|
28,49
|
0,00
|
29,49
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
Маркет
|
24,89
|
0,00
|
24,98
|
0,00
|
x
|
x
|
22,98
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
25,32
|
0,00
|
25,98
|
0,00
|
26,82
|
0,00
|
23,34
|
0,00
|
Укрнафта
|
25,00
|
0,00
|
25,50
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
ZOG
|
25,39
|
0,00
|
25,89
|
0,00
|
26,39
|
0,00
|
24,39
|
0,00
|
Mango
|
24,59
|
0,00
|
26,59
|
0,00
|
27,59
|
0,00
|
24,24
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
25,86
|
0,00
|
26,58
|
0,00
|
27,68
|
0,00
|
24,15
|
0,00
|
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