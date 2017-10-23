Цены на бензин и ДТ 23 октября приостановили рост

В понедельник, 23 октября, средние цены на дизельное топливо и бензин в сетях украинских АЗС остались на уровне 20 октября. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, средняя стоимость бензинов марки А-92 составляет 25,86 грн/л, бензинов марки А-95 - 26,58 грн/л. Средняя цена бензина А-95+ удержалась на уровне 27,68 грн/л.

Средняя цена дизельного топлива в рознице также осталась на уровне 20 октября - 24,15 грн/л.

В то же время, такие сети как «БРСМ-Нафта», «Овис», «Народна» и KLO повысили стоимость топлив на 5-54 коп./л. При этом бензин марки А-95 на станциях «Овис» подешевел на 30 коп./л - до 24,96 грн/л.

Дизельное топливо и бензины начали дорожать с 8 сентября. Тогда цены выросли в среднем на 10 коп./л. Всего с 7 сентября по 22 октября средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 2,08 грн/л, А-95 - на 2 грн/л, А95+ - на 1,98 грн/л, а ДТ прибавило 2,23 грн./л.

На заправках верхнего и нижнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 2 грн/л.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 23/20 октября 2017 г., грн/л: