Цены на автогаз 23 октября не изменились

С 20 по 23 октября розничные цены на сжиженный газ в среднем по стране снизились на 1 коп./л - до 13,04 грн/л. С начала октября средние розничные цены снизились на 3% (41 коп./л). Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Большинство операторов цены на газ не меняли. В пределах 6 коп./л цены корректировали «Укрнафта», «Aвиас», «БРСМ-Нафта» и Mango. На 10 коп./л цена снизилась в харьковской сети «Родник», «Народная» опустила цены на 15 коп./л, «Барс 2000» - на 30 коп./л.

Цены на оптовом рынке первые три недели октября также сохраняют стабильность.

Стоимость автогаза на АГЗС на 23 октября 2017 г., грн/л