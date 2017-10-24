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Цены на нефть снижаются 23 октября , Brent торгуется у $57,4 за баррель
19:28 23.10.2017 |
Цены на нефть эталонных марок cинжаются в ходе торгов в понедельник.
Участников рынка беспокоят сигналы о возможном замедлении темпов роста спроса на нефть, при этом новости о выполнении условий соглашения ОПЕК+ и сокращении числа буровых установок в США помогают сдержать отрицательную динамику.
Котировки ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:40 EET уменьшились на $0,35 (0,61%) - до 57,4 доллара за баррель.
Цены фьючерсных контрактов на нефть WTI на ноябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени снизились на $0,11 (0,21%) - до 51,73 доллара за баррель.
Страны ОПЕК и не-ОПЕК, участвующие в соглашении об ограничении нефтедобычи, в сентябре выполнили сделку на рекордные 120%, говорится в пресс-релизе картеля по итогам рассмотрения данных министерским комитетом по мониторингу выполнения сделки.
"ОПЕК демонстрирует хорошую дисциплину. Производители выполняют то, что наметили сделать", - полагает управляющий директор Standard Chartered Bank Питер Го, которого цитирует агентство Bloomberg. Картель вместе с союзниками стабилизировали рынок и продолжат прилагать усилия в этом направлении, полагает он.
П.Го считает, что ОПЕК могут продлевать сделку от заседания к заседанию. "Они будут оценивать эффект от решения сокращать добычу от встречи к встрече", - сказал он.
Тем временем, данные Baker Hughes указали на сокращение числа действующих нефтедобывающих установок в США за минувшую неделю на 7 штук - до 736 установок, минимума с июня.
Аналитики SEB прогнозируют, что в случае дальнейшего уменьшения мировых запасов нефти, котировки контрактов на ближайший месяц могут подняться до $65 за баррель до Рождества. Сокращение количества буровых установок на сланцевых месторождениях в США будет также способствовать подъему стоимости марки WTI в среднесрочной перспективе.
По мнению экспертов банка, достижение баланса на глобальном рынке в 2018 году по-прежнему проблематично, поскольку производители сланцевой нефти бурят меньше новых скважин, но вводят в строй больше законченных скважин.
Как полагают аналитики Commerzbank, повышение добычи нефти США ограничивает подъем цен на нефть, сообщает MarketWatch.
"Мы можем ожидать значительного увеличения активности бурения в ближайшие месяцы, - отмечается в сообщении банка. - В этом случае добыча нефти в США может достигнуть рекордного объема и превысить 10 млн баррелей в сутки в первом полугодии 2018 года. Мы полагаем, что цены обеих марок нефти, и особенно Brent, перегреты, и ожидаем их коррекции в краткосрочной перспективе".
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