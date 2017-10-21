Цена ДТ в опте выросла на 140 грн/т – до 26 380 грн/т

В пятницу, 20 октября, железнодорожные партии дизельного топлива подорожали на 140 грн/т - до 26 380 грн/т. Об этом enkorr рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.

С дизтопливом в пятницу на ст. Новоград-Волынский вышли три компании: «Е.Коннект», «Анвитрейд», «Темиртранс-Захид». Минимальная цена предложения составила 26 300 грн/т, максимальная - 26 600 грн/т. «Альянс Энерго Трейд» предлагал литовский продукт в Чернигове и Ровно по 26 700 грн/т. «Укртатнафта» торговала кременчугским продуктом по 26 000 грн/т.

С бензином марки А-95 производства Мозырского НПЗ по 31 300 грн/т на рынок вышла ЗНГК. «Гранд Петрол» предлагал литовскую «пятерку» по 31 500 грн/т. «Укртатнафта» выставляла кременчугский продукт по 30 900 грн/т, а ОККО - шебелинскую «двойку» по 30 000 грн/т.

20 октября бензин марки А-92 производства кременчугского завода выставляли «Укртатнафта» и «Альянс Энерго Трейд» по 29 400-29 500 грн/т, а «Газтрон-Украина» торговала шебелинским продуктом по 29 600 грн/т.

Мелкооптовые партии ДТ в пятницу подорожал на 6 коп./л - до 22,75 грн/л. «Анвитрейд» и «Е.Коннект» торговали трубопроводным ресурсом по 22,25-22,40 грн/л. Поставщик белорусского продукта в Коростене компания «Укрпалетсистем» установила цену на уровне 23,00 грн/л.

В Киевской области ДТ производства белорусских НПЗ предлагали «НК «Альянс-Украина», «ТД «Сокар Украина», «Вентус Ресурс», «Авиа Оил», «Бизнес Солюшнс» и «Темиртранс Захид» по 22,60-22,90 грн/л. По 22,20 грн/л в Николаеве туркменским и кременчугским ДТ торговала «Премьера-Ойл». Ресурс Кременчугского НПЗ продавался по 21,60 грн/л.