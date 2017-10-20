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Цены на автогаз 20 октября не меняются
12:01 20.10.2017 |
С 19 по 20 октября розничные цены на сжиженный газ в среднем по стране снизились на 1 коп./л – до 13,05 грн/л. С начала октября средние розничные цены снизились на 3% (40 коп./л). Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
Большинство операторов цены на газ не меняли. В пределах 5 коп./л цены корректировали SUN OIL, WOG, «БРСМ-Нафта». Харьковская региональная сеть «Овис» снизила цены на 6 коп./л, работающая в Полтавской и Харьковской области «Татнефть-АЗС-Украина» снизила цену на 12 коп./л.
Цены на оптовом рынке за 19 дней октября также сохраняют стабильность.
Стоимость автогаза на АГЗС на 20 октября 2017 г., грн/л
|
Оператор
|
Цена
|
Динамика к 19 октября
|
AMIC
|
12,87
|
0,00
|
Shell
|
13,07
|
0,00
|
SOCAR
|
13,27
|
0,00
|
SUN OIL
|
12,70
|
-0,05
|
UPG
|
12,63
|
0,00
|
WOG
|
13,15
|
-0,02
|
Автотранс
|
13,08
|
0,00
|
Параллель
|
13,99
|
0,00
|
Авиас
|
12,94
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
12,88
|
-0,01
|
KLO
|
12,99
|
0,00
|
Marshal
|
12,75
|
0,00
|
Восток
|
13,15
|
0,00
|
Надежда
|
13,09
|
0,00
|
Овис
|
12,54
|
-0,06
|
ОККО
|
13,17
|
0,00
|
Барс 2000
|
12,30
|
0,00
|
Авантаж
|
11,75
|
0,00
|
Родник
|
12,80
|
0,00
|
Маркет
|
13,14
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
12,81
|
-0,12
|
Укрнафта
|
12,94
|
0,00
|
ZOG
|
12,95
|
0,00
|
Mango
|
12,90
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
13,05
|
-0,01
|
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