Цены на автогаз 20 октября не меняются

С 19 по 20 октября розничные цены на сжиженный газ в среднем по стране снизились на 1 коп./л – до 13,05 грн/л. С начала октября средние розничные цены снизились на 3% (40 коп./л). Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Большинство операторов цены на газ не меняли. В пределах 5 коп./л цены корректировали SUN OIL, WOG, «БРСМ-Нафта». Харьковская региональная сеть «Овис» снизила цены на 6 коп./л, работающая в Полтавской и Харьковской области «Татнефть-АЗС-Украина» снизила цену на 12 коп./л.

Цены на оптовом рынке за 19 дней октября также сохраняют стабильность.

Стоимость автогаза на АГЗС на 20 октября 2017 г., грн/л