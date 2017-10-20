Цены на ДТ и бензины продолжают расти 20 октября

С 19 по 20 октября розничные цены на бензины дизельное топливо продолжили рост. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, средняя стоимость бензинов марок А-92 и А-95 выросла на 1 коп./л и 2 коп./л - до 25,86 грн/л и до 26,58 грн/л, соответственно. Цена бензина А-95+ выросла на 3 коп./л - до 27,68 грн/л.

Стоимость дизтоплива, по состоянию на 20 октября, составила 24,14 грн/л (+1 коп./л).

В «А-95» отметили, что в сети KLO бензины марок А-92 и А-95 подорожали на 30 коп./л - до 25,79 грн/л и 26,29 грн/л, соответственно, а ДТ подорожало на 50 коп./л - до 24,89 грн/л. Также на 30 коп./л все виды бензинов подорожали на станциях «БРСМ-Нафта».

Такие сети как AMIC, «Автопорт» и «Азовнефтепродукт» и «Татнефть» повысили цены на топливо на 1-60 коп./л.

Дизельное топливо и бензины начали дорожать с 8 сентября. Тогда цены выросли в среднем на 10 коп./л. Всего с 7 сентября по 20 октября средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 2,08 грн/л, А-95 - на 2 грн/л, А95+ - на 1,98 грн/л, а ДТ прибавило 2,23 грн./л.

На заправках верхнего и нижнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 2 грн/л.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 20/19 октября 2017 г., грн/л: