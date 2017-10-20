Нефть перешла к снижению 20 октября на фоне ослабления геополитических рисков, Brent ниже $57

Нефть в пятницу перешла от роста к снижению, ралли на фоне геополитических рисков утратило силу, поскольку Ирак работает над восстановлением поставок нефти из Курдистана.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:05 EET опустилась на $0,30 (0,52%) - до 56,93 доллара за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,41 (0,80%) - до 50,88 доллара за баррель. Торги по ноябрьскому контракту завершаются в пятницу, более активный декабрьский фьючерс подешевел на 0,9%, до $51,06 за баррель.

Как сообщает агентство Bloomberg, Ирак ведет работы по замене оборудования и восстановлению нефтепроводов, ведущих из Курдистана, после того, как правительственные войска на этой неделе вернули контроль над провинцией Киркук.

Как сообщалось, поставки нефти из северных провинций Ирака по нефтепроводу в турецкий порт Джейхан в четверг не превышали 200 тыс. баррелей при обычном объеме поставок около 600 тыс. баррелей в сутки. Снижение экспорта связано с тем, что контроль над месторождениями получили правительственные войска, тогда как нефтепровод контролируется иракским Курдистаном.

По мнению аналитиков Goldman Sachs, в настоящее время сложно оценить потенциальные последствия напряженности на Ближнем Востоке для нефтяного рынка.