Финансовые новости
- |
- 20.10.17
- |
- 16:06
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Нефть перешла к снижению 20 октября на фоне ослабления геополитических рисков, Brent ниже $57
14:42 20.10.2017 |
Нефть в пятницу перешла от роста к снижению, ралли на фоне геополитических рисков утратило силу, поскольку Ирак работает над восстановлением поставок нефти из Курдистана.
Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:05 EET опустилась на $0,30 (0,52%) - до 56,93 доллара за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,41 (0,80%) - до 50,88 доллара за баррель. Торги по ноябрьскому контракту завершаются в пятницу, более активный декабрьский фьючерс подешевел на 0,9%, до $51,06 за баррель.
Как сообщает агентство Bloomberg, Ирак ведет работы по замене оборудования и восстановлению нефтепроводов, ведущих из Курдистана, после того, как правительственные войска на этой неделе вернули контроль над провинцией Киркук.
Как сообщалось, поставки нефти из северных провинций Ирака по нефтепроводу в турецкий порт Джейхан в четверг не превышали 200 тыс. баррелей при обычном объеме поставок около 600 тыс. баррелей в сутки. Снижение экспорта связано с тем, что контроль над месторождениями получили правительственные войска, тогда как нефтепровод контролируется иракским Курдистаном.
По мнению аналитиков Goldman Sachs, в настоящее время сложно оценить потенциальные последствия напряженности на Ближнем Востоке для нефтяного рынка.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Почему псевдо Майданом остались довольны все. Кроме Коломойского
|Прерванный полет: Зачем Розенблат устроил пиар НАБУ и САП
|А есть ли что возвращать: страна может получить от Ахметова "мертвый" "Укртелеком"
|Инкубатор на войне. Как работают милитари-стартапы в Украине
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В январе-сентябре объем назначенных субсидий на оплату жилкомуслуг увеличился на 22,7% до 3,3 млрд гривен
|Нефть перешла к снижению 20 октября на фоне ослабления геополитических рисков, Brent ниже $57
|После реформы: средняя пенсия в Украине выросла на 559 гривень
|60% экспортных операций проходят через офшоры - ГФС
|Транспортные предприятия Украины в январе-сентябре увеличили перевозку грузов на 2,8% - Госстат
|МЭРТ выступает против продления моратория на проверки в 2018 году - Нефедов
Это интересно
|Трамп потерял $600 млн за год в кресле президента
|Открытые границы: 10 свободных для въезда стран
|Нацбанк повально проверяет банковские хранилища после ограблений и атак «оборотней»
|В детское автокресло впервые встроили подушки безопасности
|Украинцы представили на Kickstarter универсальный контроллер для игр
|Microsoft представила Surface Book 2 — свои самые мощные ноутбуки
|Представлен ZTE Axon M — складной смартфон с двумя экранами, одной камерой и массой 230 г