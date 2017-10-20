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Цена ДТ в опте 19 октября снизилась на 30 грн/т – до 26 240 грн/т
20:23 19.10.2017 |
В четверг, 19 октября, железнодорожные партии дизельного топлива подешевели на 30 грн/т - до 26 240грн/т. Об этом enkorr рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.
С дизтопливом в четверг на ст. Новоград-Волынский вышли пять компаний: «Закарпатнефтепродукт-М», «Параллель» «Е.Коннект», «Анвитрейд», «Темиртранс-Захид». Минимальная цена предложения составила 26 200 грн/т, максимальная - 26 500 грн/т.
В Коростене «Бизнес Солюшнс» предлагала трубопроводный ресурс по 26 300 грн/т, а «Параллель» - литовский продукт по 26 200 грн/т. «Альянс Энерго Трейд» предлагал литовский продукт в Чернигове и Ровно по 26 700 грн/т. «Укртатнафта» торговала кременчугским продуктом по 26 000 грн/т.
С бензином марки А-95 производства Мозырского НПЗ по 31 200-31 300 грн/т на рынок вышла ЗНГК. «Гранд Петрол» предлагал литовскую «пятерку» по 31 500 грн/т. «Укртатнафта» выставляла кременчугский продукт по 30 900 грн/т, а ОККО - шебелинскую «двойку» по 30 000 грн/т.
19 октября бензин марки А-92 производства кременчугского завода выставляли «Укртатнафта» и «Альянс Энерго Трейд» по 29 400-29 500 грн/т, а ОККО торговала шебелинским продуктом по 29 000 грн/т.
Мелкооптовые партии ДТ в четверг подешевели на 3 коп./л - до 22,69 грн/л. «Анвитрейд» и «Е.Коннект» торговали трубопроводным ресурсом по 22,20-22,25 грн/л. Поставщики белорусского продукта в Коростене - «Укрпалетсистем» и «Укроилпродукт» - установили цену на уровне 22,40-22,60 грн/л.
В Киевской области ДТ производства белорусских НПЗ предлагали «НК «Инвестнефтепродукт», «Авиа Оил», «Альянс Ойл Трединг», «Бизнес Солюшнс», ВД «Интер» и «Темиртранс Захид» по 22,40-22,70 грн/л. По 22,00 грн/л в Николаеве туркменским и кременчугским ДТ торговала «Премьера-Ойл». Ресурс Кременчугского НПЗ продавался по 21,60 грн/л.
Как сообщал enkorr, участники рынка отмечают дефицит бензина А-92 на оптовом рынке. «С предложением А-95 особых проблем нет, но и особым спросом этот вид топлива не пользуется, - отметил собеседник enkorr. - Рынок ожидает запуска Мозырского НПЗ и нормализации поставок бензина А-92».
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