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Автогаз в рознице 19 октября слабо дешевеет
12:28 19.10.2017 |
С 18 по 19 октября розничные цены на сжиженный газ в среднем по стране снизились на 2 коп./л - до 13,06 грн/л. С начала октября средние розничные цены снизились на 3% (39 коп./л). Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
Большинство операторов цены на газ не меняли. Shell, AMIC, Mango и «БРСМ-Нафта» опустили цены в пределах 5 коп./л, «Приват» снизил на 4-5 коп./л, «Надежда» на 10 коп./л, «Татнефть-АЗС-Украина» - на 15 коп./л.
Цены на оптовом рынке за первые 18 дней октября также сохраняют стабильность.
Стоимость автогаза на АГЗС на 19 октября 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Динамика к 18 октября
|
AMIC
|
12,87
|
-0,05
|
Shell
|
13,07
|
-0,01
|
SOCAR
|
13,27
|
0,00
|
SUN OIL
|
12,75
|
0,00
|
UPG
|
12,63
|
0,00
|
WOG
|
13,18
|
0,00
|
Автотранс
|
13,08
|
0,00
|
Параллель
|
13,99
|
0,00
|
Авиас
|
12,94
|
-0,04
|
БРСМ-Нафта
|
12,89
|
-0,05
|
KLO
|
12,99
|
0,00
|
Marshal
|
12,75
|
0,00
|
Восток
|
13,15
|
0,00
|
Надежда
|
13,09
|
-0,10
|
Овис
|
12,60
|
0,00
|
ОККО
|
13,17
|
0,00
|
Барс 2000
|
12,30
|
0,00
|
Авантаж
|
11,75
|
0,00
|
Родник
|
12,80
|
0,00
|
Маркет
|
13,14
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
12,93
|
-0,15
|
Укрнафта
|
12,94
|
-0,05
|
ZOG
|
12,95
|
0,00
|
Mango
|
12,90
|
-0,03
|
Средняя цена в Украине:
|
13,06
|
-0,02
|
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