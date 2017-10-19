Автогаз в рознице 19 октября слабо дешевеет

С 18 по 19 октября розничные цены на сжиженный газ в среднем по стране снизились на 2 коп./л - до 13,06 грн/л. С начала октября средние розничные цены снизились на 3% (39 коп./л). Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Большинство операторов цены на газ не меняли. Shell, AMIC, Mango и «БРСМ-Нафта» опустили цены в пределах 5 коп./л, «Приват» снизил на 4-5 коп./л, «Надежда» на 10 коп./л, «Татнефть-АЗС-Украина» - на 15 коп./л.

Цены на оптовом рынке за первые 18 дней октября также сохраняют стабильность.

Стоимость автогаза на АГЗС на 19 октября 2017 г., грн/л: