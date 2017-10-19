Розничные цены на бензин и ДТ 19 октября еще немного выросли

С 18 по 19 октября розничные цены на бензины дизельное топливо продолжили рост. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, средняя стоимость бензинов марок А-92 и А-95 выросла на 2 коп./л - до 25,85 грн/л и до 26,56 грн/л, соответственно. Цена бензина А-95+ выросла на 5 коп./л - до 27,65 грн/л.

Стоимость дизтоплива, по состоянию на 19 октября, составила 24,13 грн/л (+3 коп./л).

В «А-95» отметили, что в сетях «Восток» и Route 20 все виды бензинов подорожали на 21-50 коп./л. На станциях сети KLO бензин А-95+ подорожал на 60 коп./л, до 28,39 грн.

Такие сети как AMIC, «Параллель» и БРСМ-Нафта повысили цены на топливо на 3-33 коп./л.

Дизельное топливо и бензины начали дорожать с 8 сентября. Тогда цены выросли в среднем на 10 коп./л. Всего с 7 сентября по 17 октября средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 2,07 грн/л, А-95 - на 1,98 грн/л, А95+ - на 1,95 грн/л, а ДТ прибавило 2,22 грн./л.

На заправках верхнего и нижнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 2 грн/л.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 19/18 октября 2017 г., грн/л: