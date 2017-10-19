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Цена ДТ в опте выросла 18 октября на 80 грн/т – до 26 270 грн/т
16:20 18.10.2017 |
В среду, 18 октября, железнодорожные партии дизельного топлива подорожали на 80 грн/т - до 26 270 грн/т. Об этом enkorr рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.
С дизтопливом в среду на ст. Новоград-Волынский вышли шесть компаний: «Закарпатнефтепродукт-М», «Параллель» «Е.Коннект», «Анвитрейд», «Темиртранс-Захид» и «Глуско Украина». Минимальная цена предложения составила 26 000 грн/т, максимальная - 26 500 грн/т.
В Коростене «Альянс Ойл Трейдинг» предлагала дизтопливо Новополоцкого НПЗ по 26 400 грн/т, а «Бизнес Солюшнс» торговал российским ресурсом по 26 300 грн/т. «Гранд Петрол» литовский продукт в Киевской области выставлял по 26 500 грн/т. «Укртатнафта» и «НП-Трейдинг» торговали кременчугским продуктом по 26 000-26 200 грн/т.
С бензином марки А-95 производства Мозырского НПЗ по 31 300-31 400 грн/т на рынок вышла ЗНГК. «Гранд Петрол» предлагал литовскую «пятерку» по 31 600 грн/т. «Укртатнафта» выставляла кременчугский продукт по 30 900 грн/т, а ОККО - шебелинскую «двойку» по 30 000 грн/т.
Участники рынка отмечают дефицит бензина А-92 на оптовом рынке. «Да, есть нехватка 92-го. Но дефицит покрывается внутренними производителями - Шебелинским ГПЗ и Крменчугским НПЗ. Да и спрос на «двойку» сейчас небольшой», - сообщил один из трейдеров.
На прошлой неделе часть операторов предлагали А-92 к продаже, но ресурс поставлялся с задержками. Сегодня, 18 октября, Бензин марки А-92 производства кременчугского завода выставляли «Укртатнафта» и «Альянс Энерго Трейд» по 29 400-29 500 грн/т, а ОККО торговала шебелинским продуктом по 29 000 грн/т.
«С предложением А-95 особых проблем нет, но и особым спросом этот вид топлива не пользуется. Рынок ожидает запуска Мозырского НПЗ и нормализации поставок бензина А-92», - отметил собеседник enkorr.
Мелкооптовые партии ДТ в среду подорожали на 2 коп./л - до 22,71 грн/л. «Анвитрейд» и «Е.Коннект» торговали трубопроводным ресурсом по 22,20 грн/л. Поставщики белорусского продукта в Коростене - «Укрпалетсистем» и «Укроилпродукт» - установили цену на уровне 22,30-22,40 грн/л.
В Киевской области ДТ производства белорусских НПЗ предлагали «Карт Ойл ЛТД», «Авиа Ойл», ЗНГК и «Темиртранс Захид» по 22,50-22,80 грн/л. По 22,20 грн/л в Николаеве туркменским и кременчугским ДТ торговала «Премьера-Ойл». Ресурс Кременчугского НПЗ продавался по 21,60 грн/л.
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