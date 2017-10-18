Розничные цены на автогаз 18 октября стабильны

С 17 по 18 октября розничные цены на сжиженный газ в среднем по стране снизились на 3 коп./л - до 13,08 грн/л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Больше всех цены опустил SOCAR: в его сети газ подешевел на 28 коп./л - до 13,27 грн/л. Shell, SUN OIL, Marshal и «БРСМ-Нафта» снизили цены в пределах 10 коп./л.

В сетях WOG и OKKO автогаз подешевел на 2-4 коп/л. В харьковской сети «Овис» цена опустилась на 12 коп./л.

Цены на оптовом рынке вчера, 17 октября, опустились ниже 21 000 грн/т.

Стоимость автогаза на АГЗС на 18 октября 2017 г., грн/л: