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Розничные цены на автогаз 18 октября стабильны
13:03 18.10.2017 |
С 17 по 18 октября розничные цены на сжиженный газ в среднем по стране снизились на 3 коп./л - до 13,08 грн/л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
Больше всех цены опустил SOCAR: в его сети газ подешевел на 28 коп./л - до 13,27 грн/л. Shell, SUN OIL, Marshal и «БРСМ-Нафта» снизили цены в пределах 10 коп./л.
В сетях WOG и OKKO автогаз подешевел на 2-4 коп/л. В харьковской сети «Овис» цена опустилась на 12 коп./л.
Цены на оптовом рынке вчера, 17 октября, опустились ниже 21 000 грн/т.
Стоимость автогаза на АГЗС на 18 октября 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Динамика к 17 октября
|
AMIC
|
12,91
|
0,00
|
Shell
|
13,08
|
-0,09
|
SOCAR
|
13,27
|
-0,28
|
SUN OIL
|
12,75
|
-0,05
|
UPG
|
12,63
|
0,00
|
WOG
|
13,18
|
-0,02
|
Автотранс
|
13,08
|
0,00
|
Параллель
|
13,99
|
0,00
|
Авиас
|
12,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
12,94
|
-0,03
|
KLO
|
12,99
|
0,00
|
Marshal
|
12,75
|
-0,10
|
Восток
|
13,15
|
0,00
|
Надежда
|
13,19
|
0,00
|
Овис
|
12,60
|
-0,12
|
ОККО
|
13,17
|
-0,04
|
Барс 2000
|
12,30
|
0,00
|
Авантаж
|
11,75
|
0,00
|
Родник
|
12,80
|
0,00
|
Маркет
|
13,14
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
13,08
|
0,00
|
Укрнафта
|
12,99
|
0,00
|
ZOG
|
12,95
|
0,00
|
Mango
|
12,93
|
-0,02
|
Средняя цена в Украине:
|
13,08
|
-0,03
|
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