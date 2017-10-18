Цены на ДТ и бензины 18 октября выросли незначительно

С 17 по 18 октября розничные цены на бензины дизельное топливо продолжили рост. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, средняя стоимость бензинов марок А-92 и А-95 выросла на 3 коп./л - до 25,83 грн/л и до 26,54 грн/л, соответственно. Цена бензина А-95+ выросла на 1 коп./л - до 27,60 грн/л.

Стоимость дизтоплива, по состоянию на 18 октября, составила 24,11 грн/л (+1 коп./л).

В «А-95» отметили, что в сетях «Азовнефтепродукт», «Нефтек» и «Параллель» все виды бензинов подорожали на 50-60 коп./л. При этом ДТ на станциях «Нефтека» подешевело на 50 коп./л, до 25,49 грн.

Такие сети как Shell, «Татнефть» и «Mango с» повысили цены на топливо на 4-40 коп./л.

Дизельное топливо и бензины начали дорожать с 8 сентября. Тогда цены выросли в среднем на 10 коп./л. Всего с 7 сентября по 17 октября средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 2,05 грн/л, А-95 - на 1,96 грн/л, А95+ - на 1,90 грн/л, а ДТ прибавило 2,19 грн./л.

На заправках верхнего и нижнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 2 грн/л.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 18/17 октября 2017 г., грн/л: