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Нефть дорожает 18 октября на обеспокоенности по поставкам из Ирака и в ожидании статистики по США
08:43 18.10.2017 |
Мировые цены на нефть в среду утром растут, напряженность вокруг ситуации в Ираке продолжает способствовать удорожанию нефти, при этом инвесторы обращают внимание на данные Американского института нефти (API) по запасам "черного золота" в США за неделю и ожидают данных от минэнерго страны, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.18 мск стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,60% - до 58,23 доллара за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,35% - до 52,06 доллара за баррель.
Все нефтяные месторождения провинции Киркук находятся под контролем иракского правительства, о чем сообщил пресс-секретарь министерства нефти Ирака Асем Джихад. Позднее министр нефти Ирака Джаббар аль-Луайби заявил, что министерство нефти Ирака планирует увеличить добычу нефти на месторождениях в Киркуке до миллиона баррелей в день.
Ранее на этих месторождениях осуществлялась добыча нефти объемом 275-300 баррелей ежедневно и ее последующий экспорт за пределы Ирака через нефтепровод, проходящий в Курдистане. В связи с военной операцией в регионе добыча нефти была приостановлена. Конфликт Багдада и курдской автономии вокруг принадлежности провинции Киркук обострился после проведения курдами без согласия иракских властей референдума о независимости 25 сентября.
Поддерживает рост нефтяных цен и статистика API по запасам нефти за неделю. По данным API, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 13 октября, снизились на 7,13 миллиона баррелей, до 455 миллионов баррелей. Запасы бензина при этом выросли на 1,941 миллиона баррелей, дистиллятов - на 1,644 миллиона баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) уменьшились на 151 тысячу баррелей.
Позднее в среду будет обнародован еженедельный обзор управления энергетической информации минэнерго США. Аналитики ожидают, что запасы снизились на 4,242 миллиона баррелей, или на 0,92% - до 457,958 миллиона баррелей.
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