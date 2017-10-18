Цена ДТ в опте выросла на 30 грн/т – до 26 190 грн/т

Во вторник, 17 октября, железнодорожные партии дизельного топлива подорожали на 30 грн/т - до 26 190 грн/т. Об этом enkorr рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.

С дизтопливом во вторник на ст. Новоград-Волынский вышли семь компаний: «Закарпатнефтепродукт-М», «Е.Коннект», «Параллель», «Альянс Энерго Трейд», «Анвитрейд», «Темиртранс-Захид» и «Глуско Украина». Минимальная цена предложения составила 26 000 грн/т, максимальная - 26 600 грн/т.

В Коростене «Альянс Ойл Трейдинг» предлагала дизтопливо Новополоцкого НПЗ по 26 500 грн/т, а «Параллель» торговал литовским ресурсом по 26 100 грн/т. ЗНГК мозырский продукт в Василькове выставляла по 27 000 грн/т. «Укртатнафта» торговала кременчугским продуктом по 26 000 грн/т.

С бензином марки А-95 производства Мозырского НПЗ по 31 400 грн/т на рынок вышла ЗНГК. «Укртатнафта» предлагала кременчугский продукт по 30 900 грн/т.

Бензин марки А-92 производства кременчугского завода выставляли «Укртатнафта» и «Альянс Энерго Трейд» по 29 400-29 500 грн/т.

Мелкооптовые партии ДТ во вторник подешевели на 8 коп./л - до 22,69 грн/л. «Анвитрейд» и «Е.Коннект» торговали трубопроводным ресурсом по 22,20 грн/л. Поставщики белорусского продукта в Коростене - «Укрпалетсистем» и «Укроилпродукт» - установили цену на уровне 22,20-22,30 грн/л.

В Киевской области ДТ производства белорусских НПЗ предлагали «Карт Ойл ЛТД», «Авиа Ойл», ЗНГК и «Темиртранс Захид» по 22,50-22,70 грн/л. По 22,20 грн/л в Николаеве туркменским и кременчугским ДТ торговала «Премьера-Ойл». Ресурс Кременчугского НПЗ продавался по 21,60 грн/л.