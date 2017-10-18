Финансовые новости
- |
- 18.10.17
- |
- 05:45
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Цена ДТ в опте выросла на 30 грн/т – до 26 190 грн/т
16:06 17.10.2017 |
Во вторник, 17 октября, железнодорожные партии дизельного топлива подорожали на 30 грн/т - до 26 190 грн/т. Об этом enkorr рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.
С дизтопливом во вторник на ст. Новоград-Волынский вышли семь компаний: «Закарпатнефтепродукт-М», «Е.Коннект», «Параллель», «Альянс Энерго Трейд», «Анвитрейд», «Темиртранс-Захид» и «Глуско Украина». Минимальная цена предложения составила 26 000 грн/т, максимальная - 26 600 грн/т.
В Коростене «Альянс Ойл Трейдинг» предлагала дизтопливо Новополоцкого НПЗ по 26 500 грн/т, а «Параллель» торговал литовским ресурсом по 26 100 грн/т. ЗНГК мозырский продукт в Василькове выставляла по 27 000 грн/т. «Укртатнафта» торговала кременчугским продуктом по 26 000 грн/т.
С бензином марки А-95 производства Мозырского НПЗ по 31 400 грн/т на рынок вышла ЗНГК. «Укртатнафта» предлагала кременчугский продукт по 30 900 грн/т.
Бензин марки А-92 производства кременчугского завода выставляли «Укртатнафта» и «Альянс Энерго Трейд» по 29 400-29 500 грн/т.
Мелкооптовые партии ДТ во вторник подешевели на 8 коп./л - до 22,69 грн/л. «Анвитрейд» и «Е.Коннект» торговали трубопроводным ресурсом по 22,20 грн/л. Поставщики белорусского продукта в Коростене - «Укрпалетсистем» и «Укроилпродукт» - установили цену на уровне 22,20-22,30 грн/л.
В Киевской области ДТ производства белорусских НПЗ предлагали «Карт Ойл ЛТД», «Авиа Ойл», ЗНГК и «Темиртранс Захид» по 22,50-22,70 грн/л. По 22,20 грн/л в Николаеве туркменским и кременчугским ДТ торговала «Премьера-Ойл». Ресурс Кременчугского НПЗ продавался по 21,60 грн/л.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Нехорошее место. Как Саакашвили оживил память об антимайдане
Отсутствие понятных для людей месседжей и доверия к лидерам акции стали ключевыми причинами того, что сегодняшний митинг под Радой ничем не отличался от массовок, которые время от времени политики ради пиара собирают то под Нацбанком, то под правительством.
|Неприкосновенность от Порошенко: Почему оппозиционеры никогда ее не отдадут
|Дефицит внешней торговли Украины товарами в августе 2017г составил $570,5 млн - Госстат
|Цветные списки от Минздрава. Как должна работать государственная медстраховка
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нефть дешевеет 17 октября на снижении напряженности в Ираке, Brent торгуется у $57,7 за баррель
|Дефицит внешней торговли Украины товарами в августе 2017г составил $570,5 млн - Госстат
|Суд перенес заседание по иску Татнефти к Украине на $144 млн на 2 ноября
|В сентябре официальный уровень безработицы сохранился на 1,2%
|Цена ДТ в опте выросла на 30 грн/т – до 26 190 грн/т
|НБУ ожидает замедления инфляции в октябре
"Мы ожидаем, что инфляция в октябре, по сравнению с этим же периодом прошлого года, должна замедлиться, поскольку в прошлом году причиной для существенного скачка было повышение тарифов на коммунальные услуги, чего не предполагается сейчас", - сказал Смолий.
Это интересно
|Как лучше учить сотрудников кибербезопасности
|Париж хочет убрать с улиц машины с двигателями внутреннего сгорания к 2030 г
|Aston Martin DB11 лишился крыши
|500 млн компьютеров используются для тайного майнинга криптовалюты
|Новый вирус блокирует Android-устройства и требует выкуп в биткоинах
|Hyperloop One переименовали в Virgin Hyperloop One
|LG откроет крупнейший в Европе завод по выпуску аккумуляторов для электромобилей