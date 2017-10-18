С 13 по 17 октября розничные цены на бензины дизельное топливо продолжили рост

Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, средняя стоимость бензинов марок А-92 и А-95 выросла на 7 коп./л и 5 коп./л - до 25,80 грн/л и до 26,51 грн/л, соответственно. Цена бензина А-95+ выросла на 8 коп./л - до 27,59 грн/л.

Стоимость дизтоплива, по состоянию на 17 октября, составила 24,09 грн/л (+8 коп./л).

В «А-95» отметили, что в сети SOCAR и ОККО дизельное топливо и все виды бензинов подорожали на 50 коп./л: бензин А-92 - до 27,49 грн/л, бензин А-95 - до 28,49 грн/л, бензин А-95+ - до 29,49 грн/л, ДТ - до 25,99 грн/л. Также на 50 коп./л дизтопливо подорожало в сети AMIC (до 24,91 грн/л).

Такие сети как AMIC, «БРСМ-Нафта» и «Овис» повысили цены на топливо на 0,13-1,02 грн./л.

Дизельное топливо и бензины начали дорожать с 8 сентября. Тогда цены выросли в среднем на 10 коп./л. Всего с 7 сентября по 17 октября средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 2,02 грн/л, А-95 - на 1,93 грн/л, А95+ - на 1,89 грн/л, а ДТ прибавило 2,18 грн./л.

На заправках верхнего и нижнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 2 грн/л.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 17/14 октября 2017 г., грн/л: