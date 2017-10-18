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Информация об агентстве
С 13 по 17 октября розничные цены на бензины дизельное топливо продолжили рост
12:26 17.10.2017 |
Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, средняя стоимость бензинов марок А-92 и А-95 выросла на 7 коп./л и 5 коп./л - до 25,80 грн/л и до 26,51 грн/л, соответственно. Цена бензина А-95+ выросла на 8 коп./л - до 27,59 грн/л.
Стоимость дизтоплива, по состоянию на 17 октября, составила 24,09 грн/л (+8 коп./л).
В «А-95» отметили, что в сети SOCAR и ОККО дизельное топливо и все виды бензинов подорожали на 50 коп./л: бензин А-92 - до 27,49 грн/л, бензин А-95 - до 28,49 грн/л, бензин А-95+ - до 29,49 грн/л, ДТ - до 25,99 грн/л. Также на 50 коп./л дизтопливо подорожало в сети AMIC (до 24,91 грн/л).
Такие сети как AMIC, «БРСМ-Нафта» и «Овис» повысили цены на топливо на 0,13-1,02 грн./л.
Дизельное топливо и бензины начали дорожать с 8 сентября. Тогда цены выросли в среднем на 10 коп./л. Всего с 7 сентября по 17 октября средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 2,02 грн/л, А-95 - на 1,93 грн/л, А95+ - на 1,89 грн/л, а ДТ прибавило 2,18 грн./л.
На заправках верхнего и нижнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 2 грн/л.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 17/14 октября 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
26,49
|
0,20
|
26,91
|
0,00
|
27,90
|
0,00
|
24,91
|
0,50
|
Shell
|
26,42
|
0,00
|
27,34
|
0,00
|
29,77
|
0,00
|
24,60
|
0,00
|
SOCAR
|
27,49
|
0,50
|
28,49
|
0,50
|
29,49
|
0,50
|
25,99
|
0,50
|
SUN OIL
|
24,90
|
0,00
|
25,90
|
0,00
|
26,90
|
0,00
|
24,40
|
0,00
|
UPG
|
25,30
|
0,00
|
25,80
|
-0,30
|
28,90
|
0,00
|
23,13
|
0,00
|
WOG
|
27,49
|
0,00
|
28,49
|
0,00
|
29,49
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
Автотранс
|
25,48
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
23,48
|
0,00
|
Параллель
|
26,26
|
0,00
|
27,26
|
0,00
|
28,09
|
0,00
|
24,66
|
0,00
|
Авиас
|
24,95
|
0,00
|
25,45
|
0,00
|
25,95
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
24,44
|
0,19
|
24,97
|
0,18
|
26,02
|
0,13
|
22,80
|
0,01
|
KLO
|
25,49
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
27,79
|
0,00
|
24,39
|
0,00
|
Marshal
|
24,80
|
0,00
|
25,45
|
0,00
|
x
|
x
|
22,95
|
0,00
|
Восток
|
25,65
|
0,00
|
26,85
|
0,00
|
27,85
|
0,00
|
24,28
|
0,00
|
Надежда
|
25,49
|
0,00
|
26,48
|
0,00
|
26,98
|
0,00
|
23,49
|
0,00
|
Овис
|
25,44
|
0,00
|
26,46
|
0,00
|
27,96
|
0,00
|
25,98
|
1,02
|
ОККО
|
27,49
|
0,50
|
28,49
|
0,50
|
29,49
|
0,50
|
25,99
|
0,50
|
Маркет
|
24,89
|
0,00
|
24,98
|
0,00
|
x
|
x
|
22,98
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
25,08
|
0,00
|
25,98
|
0,00
|
26,82
|
0,00
|
23,34
|
0,00
|
Укрнафта
|
25,00
|
0,00
|
25,50
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
ZOG
|
25,39
|
0,00
|
25,89
|
0,00
|
26,39
|
0,00
|
24,39
|
0,00
|
Mango
|
24,59
|
0,00
|
26,19
|
0,00
|
27,19
|
0,00
|
24,20
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
25,80
|
0,07
|
26,51
|
0,05
|
27,59
|
0,08
|
24,09
|
0,09
|
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