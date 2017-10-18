С 13 по 17 октября розничные цены на сжиженный газ в среднем по стране снизились на 9 коп./л - до 13,11 грн/л

Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

На 20-23 коп./л цены опустили ОККО, KLO и WOG. В сети «Автотранса» и SUN OIL цены снизились на 17-18 коп./л. В пределах 10 коп./л автогаз подешевел на AMIC, UPG, «БРСМ-Нафта» и в сети группы «Приват». Остальные операторы за выходные цены не меняли.

По данным «А-95», на прошлой неделе (6-13 октября) СУГ в опте подешевел на 3% (на 630 грн/т) до 21 020 грн/т.

Стоимость автогаза на АГЗС на 17 октября 2017 г., грн/л: