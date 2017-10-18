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С 13 по 17 октября розничные цены на сжиженный газ в среднем по стране снизились на 9 коп./л - до 13,11 грн/л
12:22 17.10.2017 |
Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
На 20-23 коп./л цены опустили ОККО, KLO и WOG. В сети «Автотранса» и SUN OIL цены снизились на 17-18 коп./л. В пределах 10 коп./л автогаз подешевел на AMIC, UPG, «БРСМ-Нафта» и в сети группы «Приват». Остальные операторы за выходные цены не меняли.
По данным «А-95», на прошлой неделе (6-13 октября) СУГ в опте подешевел на 3% (на 630 грн/т) до 21 020 грн/т.
Стоимость автогаза на АГЗС на 17 октября 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Динамика к 13 октября
|
AMIC
|
12,91
|
-0,03
|
Shell
|
13,17
|
0,00
|
SOCAR
|
13,55
|
0,00
|
SUN OIL
|
12,80
|
-0,17
|
UPG
|
12,63
|
-0,07
|
WOG
|
13,20
|
-0,23
|
Автотранс
|
13,08
|
-0,18
|
Параллель
|
13,99
|
0,00
|
Авиас
|
12,99
|
-0,06
|
БРСМ-Нафта
|
12,97
|
-0,09
|
KLO
|
12,99
|
-0,20
|
Marshal
|
12,85
|
0,00
|
Восток
|
13,15
|
0,00
|
Надежда
|
13,19
|
0,00
|
Овис
|
12,72
|
0,06
|
ОККО
|
13,21
|
-0,20
|
Барс 2000
|
12,30
|
0,00
|
Авантаж
|
11,75
|
0,00
|
Маркет
|
13,14
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
13,08
|
0,00
|
Укрнафта
|
12,99
|
-0,06
|
ZOG
|
12,95
|
0,00
|
Mango
|
12,95
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
13,11
|
-0,09
|
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