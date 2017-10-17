Цена золота 16 октября слабо колеблется после роста на данных по инфляции в США

Золото торгуется без единой динамики в понедельник после удорожания на фоне снижения курса доллара, вызванного статистикой по инфляции в США, которая оказалась ниже прогноза, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.05 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшалась на 0,14 доллара, или на 0,01%, до 1304,46 доллара за тройскую унцию. Ранее золото слабо дорожало. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро снижалась на 0,24%, до 17,37 доллара за унцию.

В пятницу министерство труда США сообщило, что потребительские цены в США в сентябре выросли на 2,2% в годовом выражении, в месячном выражении инфляция составила 0,5%. Аналитики ожидали индикатор на уровне 2,3% в годовом выражении, а в месячном - 0,6%. В результате американская валюта стала дешеветь, так как данные вызвали сомнения инвесторов в очередном повышении ставки ФРС до конца года. Целевая отметка инфляции при этом составляет 2%.

По данным CME Group на 16 октября, инвесторы оценивают вероятность повышения ставки до 1,25-1,5% по итогам заседания в декабре в 81,7%, до публикации показатель составлял 86,7%. ФРС по итогам сентябрьского заседания сохранила процентную ставку на уровне 1-1,25% годовых. Следующее заседание регулятора запланировано на 31 октября - 1 ноября.

Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приводит к удорожанию американской валюты. Это, в свою очередь, снижает стоимость торгуемого в долларах золота, уменьшая спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.