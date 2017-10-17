Нефть растет в цене на фоне эскалации конфликта в иракском Киркуке

Мировые цены на нефть продолжают рост днем в понедельник на фоне развития конфликта в иракском городе Киркук, где военные подразделения Ирака вступили в конфликт с курдскими отрядами пешмерга, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.55 EET стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 1,75%, до 58,17 доллара за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 1,46% - до 52,2 доллара за баррель.

Конфликт Багдада и курдской автономии вокруг принадлежности провинции Киркук обострился после проведения курдами без согласия иракских властей референдума о независимости 25 сентября.

В понедельник иракские военные сообщили, что установили контроль над нефтяными месторождениями Баба-Гургур и Бей Хасан, пригородами Киркука Лайлан и Яйджи, военной базой К-1, аэропортом и рядом других ключевых нефтегазовых объектов. Кроме того, премьер Ирака Хайдер аль-Абади назначил нового и.о. губернатора провинции Киркук взамен Наджмаддина Карима, освобожденного от должности после присоединения провинции к референдуму о независимости в Иракском Курдистане. Им стал Ракан аль-Джубури, сообщал телеканал Rudaw.

"Нефть Brent сейчас котируется на 1,4% выше, чем на момент закрытия пятничных торгов в Москве. Основной рост наблюдался сегодня утром: участники рынка реагируют на эскалацию конфликта между властями Иракского Курдистана и центральным правительством Ирака. ... На динамику рынков нефти ... повлияли появившиеся в выходные сообщения о том, что Саудовская Аравия может отложить проведение IPO компании Aramco", - говорится в обзоре аналитика компании "Сбербанк КИБ".

Кроме того, инвесторы продолжают отыгрывать данные по динамике числа буровых установок в США за неделю. По данным американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), за неделю, завершившуюся 13 октября, число буровых установок в США снизилось на восемь штук, или на 0,85%, до 928 штук. В годовом выражении число установок уменьшилось на 389 штук, или в 1,7 раза.