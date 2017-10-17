Финансовые новости
- |
- 17.10.17
- |
- 05:56
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Нефть растет в цене на фоне эскалации конфликта в иракском Киркуке
16:33 16.10.2017 |
Мировые цены на нефть продолжают рост днем в понедельник на фоне развития конфликта в иракском городе Киркук, где военные подразделения Ирака вступили в конфликт с курдскими отрядами пешмерга, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.55 EET стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 1,75%, до 58,17 доллара за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 1,46% - до 52,2 доллара за баррель.
Конфликт Багдада и курдской автономии вокруг принадлежности провинции Киркук обострился после проведения курдами без согласия иракских властей референдума о независимости 25 сентября.
В понедельник иракские военные сообщили, что установили контроль над нефтяными месторождениями Баба-Гургур и Бей Хасан, пригородами Киркука Лайлан и Яйджи, военной базой К-1, аэропортом и рядом других ключевых нефтегазовых объектов. Кроме того, премьер Ирака Хайдер аль-Абади назначил нового и.о. губернатора провинции Киркук взамен Наджмаддина Карима, освобожденного от должности после присоединения провинции к референдуму о независимости в Иракском Курдистане. Им стал Ракан аль-Джубури, сообщал телеканал Rudaw.
"Нефть Brent сейчас котируется на 1,4% выше, чем на момент закрытия пятничных торгов в Москве. Основной рост наблюдался сегодня утром: участники рынка реагируют на эскалацию конфликта между властями Иракского Курдистана и центральным правительством Ирака. ... На динамику рынков нефти ... повлияли появившиеся в выходные сообщения о том, что Саудовская Аравия может отложить проведение IPO компании Aramco", - говорится в обзоре аналитика компании "Сбербанк КИБ".
Кроме того, инвесторы продолжают отыгрывать данные по динамике числа буровых установок в США за неделю. По данным американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), за неделю, завершившуюся 13 октября, число буровых установок в США снизилось на восемь штук, или на 0,85%, до 928 штук. В годовом выражении число установок уменьшилось на 389 штук, или в 1,7 раза.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Почему националисты слили "третий майдан" Найему и Саакашвили
|17.10.17. Кто, зачем и как собирает «самый последний Третий майдан»
|Генсек Совета Европы обсудит в Москве будущее вместе с Россией
|НАБУ начало расследование против Омеляна по подозрению в незаконном обогащении
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ЕБРР представил новых кандидатов в набсовет Нафтогаза
|Нефть растет в цене на фоне эскалации конфликта в иракском Киркуке
|В госбюджете-2018 на оборону запланировано 165 миллиардов гривень – Гройсман
|Цена золота 16 октября слабо колеблется после роста на данных по инфляции в США
|Rothschild выиграл тендер "Нафтогаза" на инвестсоветника при "анбандлинге" и привлечении партнера к управлению ГТС
|В течение недели наблюдался умеренный рост цен на светлые нефтепродукты, и снижение цен на СУГ
|Нефть дорожает 13 октября и завершает неделю в плюсе, Brent у $56,9 за баррель
Это интересно
|Hyperloop One переименовали в Virgin Hyperloop One
|LG откроет крупнейший в Европе завод по выпуску аккумуляторов для электромобилей
|Генеральный директор Samsung объявил об отставке
|Nubia Z17S: смартфон с четырьмя камерами и 8 Гбайт ОЗУ
|Honor WaterPlay Tab – водозащищенный планшет с 10-дюймовым экраном и восьмиядерным процессором
|BMW собирается создать СП с китайской компанией Great Wall Motor, чтобы выпускать электромобили
|Facebook переосмыслит принципы размещения политической рекламы