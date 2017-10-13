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В течение недели наблюдался умеренный рост цен на светлые нефтепродукты, и снижение цен на СУГ
18:47 13.10.2017 |
В Украине с 06 октября по 13 октября 2017 г. отмечался рост розничных цен на светлые нефтепродукты и снижение на сжиженный газ, сообщает Терминал.
Бензин А-92 евро подорожал на 0.33% (8.0 коп/л) до 25.50 грн/л.
Бензин А-95 евро вырос в цене на 0.30% (8.0 коп/л) до 26.67 грн/л.
Дизельное топливо евро, подорожало на 0.65% (16.0 коп/л) до 24.20 грн/л.
Розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, снизились на 0.75% (10.0 коп/л) до 12.95 грн/л.
Средняя розничная цена на бензин А-92 евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
Средняя розничная цена на бензин А-95 евро на украинских заправках:
Средняя розничная цена на ДТ евро на украинских заправках:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|25.50
|22.00
|0.19
|0.33
|Бензин А-95 евро
|26.67
|22.50
|0.19
|0.30
|Дизельное топливо Евро
|24.20
|22.29
|0.27
|0.65
|Сжиженный газ
|12.95
|11.40
|-0.22
|-0.75
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|AMIC
|26.14
|0.0
|26.86
|0.0
|24.45
|27.0
|12.82
|-10.0
|ANP
|24.95
|0.0
|25.45
|0.0
|23.00
|0.0
|12.54
|-13.2
|SHELL
|26.36
|0.4
|27.37
|0.4
|24.76
|40.4
|13.09
|-2.5
|WOG
|27.49
|50.0
|28.49
|50.0
|25.99
|50.0
|Авиас Плюс
|25.00
|0.0
|25.50
|0.0
|23.00
|10.0
|12.63
|-10.9
|Кло
|25.49
|0.0
|25.99
|0.0
|24.39
|0.0
|13.29
|0.0
|ОККО
|26.96
|0.0
|27.95
|0.0
|25.46
|0.0
|13.38
|-1.8
|ТНК
|25.69
|0.0
|26.83
|0.0
|24.15
|30.8
|13.31
|-0.4
|Укрнафта
|25.00
|0.0
|25.50
|0.0
|23.00
|0.0
|12.57
|-19.7
По результатам могниторинга рынка нефтепродуктов с 06 октября по 13 октября 2017 с.г. отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Так, цены на мелкооптовые партии бензина А-92 поднялись на 0.16% (4.0 коп/л) до 23.71 грн/л.
Бензин А-95 подешевел на 0.14% (3.0 коп/л) до 24.35 грн/л.
Мелкооптовые партии дизельного топлива за неделю снизились в цене на 0.9% (19.0 коп/л) до 22.77 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 06 октября по 13 октября 2017 г. уменьшилась на 2.2%, или 470.6 грн/т, и находится на уровне 21063.84 грн/т.
За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 8.8%, или 2023.1 грн/т.
|Вид топлива
|сред.
|мин.
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро, грн/л
|23.71
|22.90
|-0.05
|0.16
|Бензин А-95 евро, грн/л
|24.35
|23.70
|0.16
|-0.14
|Дизельное топливо Евро, грн/л
|22.77
|22.00
|-0.08
|0.86
|Сжиженный газ, грн/т
|21063.84
|20500.00
|-2.19
|-2.19
Средняя мелкооптовая цена на бензин А-92 евро:
Средняя мелкооптовая цена на СПБТ:
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