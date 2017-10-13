В течение недели наблюдался умеренный рост цен на светлые нефтепродукты, и снижение цен на СУГ

В Украине с 06 октября по 13 октября 2017 г. отмечался рост розничных цен на светлые нефтепродукты и снижение на сжиженный газ, сообщает Терминал.



Бензин А-92 евро подорожал на 0.33% (8.0 коп/л) до 25.50 грн/л.

Бензин А-95 евро вырос в цене на 0.30% (8.0 коп/л) до 26.67 грн/л.

Дизельное топливо евро, подорожало на 0.65% (16.0 коп/л) до 24.20 грн/л.

Розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, снизились на 0.75% (10.0 коп/л) до 12.95 грн/л.

Средняя розничная цена на бензин А-92 евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Средняя розничная цена на бензин А-95 евро на украинских заправках:

Средняя розничная цена на ДТ евро на украинских заправках:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 25.50 22.00 0.19 0.33 Бензин А-95 евро 26.67 22.50 0.19 0.30 Дизельное топливо Евро 24.20 22.29 0.27 0.65 Сжиженный газ 12.95 11.40 -0.22 -0.75





Бренд Цена А-92, грн/л Изм. нед., коп/л Цена А-95, грн/л Изм. нед., коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. нед., коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. нед., коп/л AMIC 26.14 0.0 26.86 0.0 24.45 27.0 12.82 -10.0 ANP 24.95 0.0 25.45 0.0 23.00 0.0 12.54 -13.2 SHELL 26.36 0.4 27.37 0.4 24.76 40.4 13.09 -2.5 WOG 27.49 50.0 28.49 50.0 25.99 50.0



Авиас Плюс 25.00 0.0 25.50 0.0 23.00 10.0 12.63 -10.9 Кло 25.49 0.0 25.99 0.0 24.39 0.0 13.29 0.0 ОККО 26.96 0.0 27.95 0.0 25.46 0.0 13.38 -1.8 ТНК 25.69 0.0 26.83 0.0 24.15 30.8 13.31 -0.4 Укрнафта 25.00 0.0 25.50 0.0 23.00 0.0 12.57 -19.7

По результатам могниторинга рынка нефтепродуктов с 06 октября по 13 октября 2017 с.г. отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.

Так, цены на мелкооптовые партии бензина А-92 поднялись на 0.16% (4.0 коп/л) до 23.71 грн/л.

Бензин А-95 подешевел на 0.14% (3.0 коп/л) до 24.35 грн/л.

Мелкооптовые партии дизельного топлива за неделю снизились в цене на 0.9% (19.0 коп/л) до 22.77 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 06 октября по 13 октября 2017 г. уменьшилась на 2.2%, или 470.6 грн/т, и находится на уровне 21063.84 грн/т.

За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 8.8%, или 2023.1 грн/т.





Вид топлива сред. мин. сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро, грн/л 23.71 22.90 -0.05 0.16 Бензин А-95 евро, грн/л 24.35 23.70 0.16 -0.14 Дизельное топливо Евро, грн/л 22.77 22.00 -0.08 0.86 Сжиженный газ, грн/т 21063.84 20500.00 -2.19 -2.19

Средняя мелкооптовая цена на бензин А-92 евро:

Средняя мелкооптовая цена на СПБТ: