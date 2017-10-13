Финансовые новости
- |
- 13.10.17
- |
- 10:10
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Нефть дорожает 13 октября на данных о запасах в США
08:24 13.10.2017 |
Мировые цены на нефть в пятницу утром растут на данных о сокращении запасов ресурса в США за неделю, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.05 EET стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 0,57% - до 56,56 доллара за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,63% - до 50,92 доллара за баррель.
Как сообщило в четверг управление энергетической информации Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 6 октября, снизились на 2,7 миллиона баррелей, или на 0,6% - до 462,2 миллиона баррелей. При этом аналитики прогнозировали уменьшение запасов на 0,43%, или на 1,991 миллиона баррелей, до 463,009 миллиона баррелей.
Кроме того, добыча нефти в США за неделю снизилась на 0,85%, или на 81 тысячу баррелей в сутки, до 9,48 миллиона баррелей в сутки.
При этом аналитики полагают, что инвесторы не спешат покупать нефтяные фьючерсы, пока не будут убеждены в сокращении предложения на нефтяном рынке. По данным октябрьского доклада Международного энергетического агентства (МЭА), ОПЕК в сентябре увеличила добычу нефти на 10 тысяч баррелей в день по сравнению с августом - до 32,65 миллиона баррелей в сутки.
Аналитики отмечают, что позитивным триггером для роста цен могут стать данные по сильному сокращению за неделю количества нефтяных и газовых буровых установок в США, которые будут опубликованы в 20.00 мск в пятницу американской нефтегазовой сервисной компанией Baker Hughes, a GE Company (BHGE). По итогам завершившейся 6 октября рабочей недели, число установок снизилось на четыре штуки, или на 0,4%, до 936 штук. В годовом выражении число буровых установок выросло на 412 штук, или в 1,8 раза.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Новинский против Григоришина: Чем завершится олигархическая война
ТОП-НОВОСТИ
|Китай начал скрывать информацию о ситуации в верховьях рек, чтобы оказывать давление на страны, расположенные ниже по течению
|Станет ли Китай крупнейшим в мире финансовым донором
|Курс доллара на межбанке снова стал регулярно подрастать
|Что нужно знать о SegWit2x
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рада намерена рассмотреть проект госбюджета-2018 в первом чтении 19 октября
|Администрация морпортов ожидает увеличения транзита грузов из России на 10-15% в 2017
|Золото дорожает 13 октября в преддверии публикации данных по инфляции в США
|Нефть дорожает 13 октября на данных о запасах в США
|Евросоюз не может согласовать единую позицию по "Северному потоку-2"
|Генпрокуратура выявила масштабную манипуляцию с ценными бумагами на фондовом рынке Украины
Представители ряда киевских предприятий продавали реальному сектору экономики "мусорные" ценные бумаги с завышенной стоимостью; в результате чего на фондовом рынке Украины обращаются "мусорные" ценные бумаги 38 эмитентов на общую сумму около 25 млрд грн.
|Цены на нефть немного сократили падение 12 октября на данных о запасах в США, Brent на уровне $56,2 за баррель
Это интересно
|Samsung научит тачпады ноутбуков распознавать бесконтактные жесты
|Cortana будет следить за перепиской пользователей Skype
|Полностью беспроводные наушники Bose SoundSport Free стоят почти на 100 долларов больше Apple AirPods
|Киберразведка Израиля более двух лет назад обнаружила, что софт Касперского содержит лазейки для кибершпионажа
|Google заплатила $7,2 миллиарда Apple и Android-производителям за свое поисковое поле
|Появилась первая христианская криптовалюта Christ coin
|Microsoft и General Electric будут повышать эффективность работы ветряных электростанций