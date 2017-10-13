AMIC снижает цену на СУГ на 8 коп/л, ТНК повышает цену на дизтопливо на 30 коп/л

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 12 октября 2017 г. отмечалось незначительное повышение розничных цен на дизтопливо и падение на сжиженный газ.

Как сообщает Терминал, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 25.45 грн/л.

Цена бензина А-95 евро не изменилась и составляет 26.62 грн/л.

Дизельное топливо евро подорожало на 0.1% (2.0 коп/л) до 24.14 грн/л.

Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 12 октября 2017 г. подешевел на 0.1% (1.0 коп/л) до 12.98 грн/л.

Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 48.8%.

Средняя розничная цена на ДТ евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 25.45 22.00 0.00 0.17 Бензин А-95 евро 26.62 22.50 0.01 0.13 Дизельное топливо Евро 24.14 22.29 0.08 0.74 Сжиженный газ 12.98 11.60 -0.07 -0.66





Бренд Цена А-92, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена А-95, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. сутки, коп/л AMIC 26.14 0.0 26.86 0.0 24.36 0.0 12.82 -8.0 ANP 24.95 0.0 25.45 0.0 23.00 0.0 12.58 0.0 SHELL 26.36 0.4 27.37 0.3 24.76 0.7 13.09 -0.2 WOG 26.99 0.0 27.99 0.0 25.49 0.0



Авиас Плюс 25.00 0.0 25.50 0.0 23.00 0.0 12.70 0.0 Кло 25.49 0.0 25.99 0.0 24.39 0.0 13.29 0.0 ОККО 26.96 0.0 27.95 0.0 25.46 0.0 13.40 0.0 ТНК 25.69 0.0 26.83 0.0 24.15 30.8 13.31 -0.4 Укрнафта 25.00 0.0 25.50 0.0 23.00 0.0 12.60 0.0

12 октября 2017 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось незначительное падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.

Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро не изменилась и составляет 23.71 грн/л.

Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день не изменилась и составляет 24.33 грн/л.

В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте не изменились в цене , которая составляет 22.78 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 05 октября по 12 октября 2017 г. уменьшилась на 1.7%, или 363.2 грн/т, и находится на уровне 21136.63 грн/т.

За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 11.5%, или 2743.7 грн/т.





Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 23.71 -0.01 1.36 4.78 Бензин А-95 евро 24.33 0.00 0.48 3.40 Дизельное топливо евро 22.78 0.00 1.30 14.85

Средняя мелкооптовая цена на бензин А-92 евро: