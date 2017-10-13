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AMIC снижает цену на СУГ на 8 коп/л, ТНК повышает цену на дизтопливо на 30 коп/л
18:27 12.10.2017 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 12 октября 2017 г. отмечалось незначительное повышение розничных цен на дизтопливо и падение на сжиженный газ.
Как сообщает Терминал, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 25.45 грн/л.
Цена бензина А-95 евро не изменилась и составляет 26.62 грн/л.
Дизельное топливо евро подорожало на 0.1% (2.0 коп/л) до 24.14 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 12 октября 2017 г. подешевел на 0.1% (1.0 коп/л) до 12.98 грн/л.
Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 48.8%.
Средняя розничная цена на ДТ евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|25.45
|22.00
|0.00
|0.17
|Бензин А-95 евро
|26.62
|22.50
|0.01
|0.13
|Дизельное топливо Евро
|24.14
|22.29
|0.08
|0.74
|Сжиженный газ
|12.98
|11.60
|-0.07
|-0.66
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|26.14
|0.0
|26.86
|0.0
|24.36
|0.0
|12.82
|-8.0
|ANP
|24.95
|0.0
|25.45
|0.0
|23.00
|0.0
|12.58
|0.0
|SHELL
|26.36
|0.4
|27.37
|0.3
|24.76
|0.7
|13.09
|-0.2
|WOG
|26.99
|0.0
|27.99
|0.0
|25.49
|0.0
|Авиас Плюс
|25.00
|0.0
|25.50
|0.0
|23.00
|0.0
|12.70
|0.0
|Кло
|25.49
|0.0
|25.99
|0.0
|24.39
|0.0
|13.29
|0.0
|ОККО
|26.96
|0.0
|27.95
|0.0
|25.46
|0.0
|13.40
|0.0
|ТНК
|25.69
|0.0
|26.83
|0.0
|24.15
|30.8
|13.31
|-0.4
|Укрнафта
|25.00
|0.0
|25.50
|0.0
|23.00
|0.0
|12.60
|0.0
12 октября 2017 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось незначительное падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро не изменилась и составляет 23.71 грн/л.
Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день не изменилась и составляет 24.33 грн/л.
В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте не изменились в цене , которая составляет 22.78 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 05 октября по 12 октября 2017 г. уменьшилась на 1.7%, или 363.2 грн/т, и находится на уровне 21136.63 грн/т.
За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 11.5%, или 2743.7 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|23.71
|-0.01
|1.36
|4.78
|Бензин А-95 евро
|24.33
|0.00
|0.48
|3.40
|Дизельное топливо евро
|22.78
|0.00
|1.30
|14.85
Средняя мелкооптовая цена на бензин А-92 евро:
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