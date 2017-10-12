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Нефть дешевеет 11 октября на данных API о неожиданном росте запасов в США
08:32 12.10.2017 |
Мировые цены на нефть в четверг утром снижаются, инвесторы реагируют на данные Американского института нефти (API) о неожиданном росте запасов "черного золота" в США за неделю, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.13 EET стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 0,56% - до 56,62 доллара за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,55% - до 51,02 доллара за баррель.
По данным API, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 6 октября, выросли на 3,097 миллиона баррелей, до 468,097 миллиона баррелей. Запасы бензина при этом снизились на 1,575 миллиона баррелей, дистиллятов - выросли на 2,029 миллиона баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) увеличились на 1,216 миллиона баррелей.
Теперь участники рынка ждут официальные данные по запасам от минэнерго страны. По мнению аналитиков, запасы нефти за неделю сократились на 1,991 миллиона баррелей, или на 0,43% - до 463,009 миллиона баррелей.
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