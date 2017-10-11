Цена ДТ в опте выросла на 20 грн/т – до 26 320 грн/т

В среду, 11 октября, железнодорожные партии дизельного топлива подорожали на 20 грн/т - до 26 320 грн/т. Об этом enkorr рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.

С дизтопливом в среду на ст. Новоград-Волынский вышли пять компаний: «Закарпатнефтепродукт-М», «Е.Коннект», «Параллель», «Альянс Энерго Трейд» и «Анвитрейд». Минимальная цена предложения составила 26 200 грн/т, максимальная - 27 000 грн/т.

В Коростене «Альянс Ойл Трейдинг» предлагала дизтопливо Новополоцкого НПЗ по 26 400 грн/т, а ЗНГК мозырский продукт в Василькове - по 27 050 грн/т. «Укртатнафта» торговала кременчугским продуктом по 26 000 грн/т.

В «А-95» отметили, что 11 октября расширилось предложение бензинов. Так, с бензином марки А-95 производства Мозырского НПЗ по 31 300-31 200 грн/т на рынок вышли ЗНГК и НК «Вест Ойл». ОККО предлагала шебелинский ресурс по 30 500 грн/т, а «Укртатнафта» - кременчугский продукт по 30 900 грн/т.

Бензин марки А-92 производства Шебелинского ГПЗ ОККО выставляла по 29 500 грн/т, а GT Group - по 29 700 грн/т. «Укртатнафта» торговала «двойкой» по 29 700 грн/т.

Мелкооптовые партии ДТ в среду подорожали на 5 коп./л - до 22,79 грн/л. «Анвитрейд» и «Е.Коннект» торговали трубопроводным ресурсом по 22,20-22,30 грн/л. Поставщики белорусского продукта в Коростене - «Укрпалетсистем» и «Укроилпродукт» - установили цену на уровне 22,40-22,50 грн/л.

В Киевской области ДТ производства белорусских НПЗ предлагали «Инфестнефтепродукт», «Авиа Ойл», «Бизнес Солюшнс», ЗНГК, WOG, «Альянс Ойл Трейдинг», «ВД Интер» и «Темиртранс Захид» по 22,45-22,90 грн/л. По 22,40 грн/л в Николаеве туркменским и кременчугским ДТ торговала «Премьера-Ойл». Ресурс Кременчугского НПЗ продавался по 21,60 грн/л.