Цены на СУГ 11 октября перестали снижаться

С 10 по 11 октября почти все операторы АЗС не меняли розничные цены на автогаз. Средняя цена по стране опустилась на 1 коп./л до - 13,21 грн/л за счет снижения стоимости газа на Shell, «Олас», Mango и «Татнефть». Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

«Татнефть» в среду опустила цену на 18 коп./л - до 13,08 грн/л, Shell и «Олас» - на 4 коп./л, до 13,17 грн/л и 12,95 грн/л, Mango - на 2 коп./л, до 12,97грн/л.

Как сообщал enkorr, за прошедшую неделю, с 29 сентября по 6 октября, автомобильные партии сжиженного газа (FCA) подорожали на 1 070 грн/т (5,2%) - до 21 650 грн/т. Во вторник, 10 октября оптовые цены остались на уровне конца прошлой недели.

Стоимость автогаза на АГЗС на 11 октября 2017 г., грн/л: