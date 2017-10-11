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Цены на СУГ 11 октября перестали снижаться
11:37 11.10.2017 |
С 10 по 11 октября почти все операторы АЗС не меняли розничные цены на автогаз. Средняя цена по стране опустилась на 1 коп./л до - 13,21 грн/л за счет снижения стоимости газа на Shell, «Олас», Mango и «Татнефть». Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
«Татнефть» в среду опустила цену на 18 коп./л - до 13,08 грн/л, Shell и «Олас» - на 4 коп./л, до 13,17 грн/л и 12,95 грн/л, Mango - на 2 коп./л, до 12,97грн/л.
Как сообщал enkorr, за прошедшую неделю, с 29 сентября по 6 октября, автомобильные партии сжиженного газа (FCA) подорожали на 1 070 грн/т (5,2%) - до 21 650 грн/т. Во вторник, 10 октября оптовые цены остались на уровне конца прошлой недели.
Стоимость автогаза на АГЗС на 11 октября 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Динамика к 10 октября
|
AMIC
|
12,95
|
0,00
|
Shell
|
13,17
|
-0,04
|
SOCAR
|
13,55
|
0,00
|
SUN OIL
|
13,02
|
0,00
|
UPG
|
12,63
|
0,00
|
WOG
|
13,43
|
0,00
|
Автотранс
|
13,18
|
0,00
|
Параллель
|
13,99
|
0,00
|
Авиас
|
13,05
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
13,05
|
0,00
|
KLO
|
13,19
|
0,00
|
Marshal
|
12,85
|
0,00
|
Восток
|
13,15
|
0,00
|
Надежда
|
13,19
|
0,00
|
Овис
|
12,75
|
0,00
|
ОККО
|
13,41
|
0,00
|
Олас
|
12,95
|
-0,04
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
13,08
|
-0,18
|
Укрнафта
|
13,05
|
0,00
|
ZOG
|
12,95
|
0,00
|
Mango
|
12,97
|
-0,02
|
Средняя цена в Украине:
|
13,21
|
-0,01
|
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