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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Цены на бензин и дизтопливо 11 октября приостановили рост

11:35 11.10.2017 |

Нефть и безнин

 

В среду, 11 октября, средние цены на бензины в сетях украинских АЗС остались на уровне 9 октября. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, средняя стоимость бензинов марки А-92 составляет 25,66 грн/л, бензинов марки А-95 - 26,39 грн/л. Средняя цена бензина А-95+ удержалась на уровне 27,45 грн/л.

Средняя цена дизельного топлива в рознице выросла всего на 1 коп./л - до 23,92 грн/л. В частности, ДТ в сетях «Олас» и Marshal подорожало на 80 коп./л и 10 коп./л - до 23,90 грн/л и 22,95 грн/л, соответственно. В сети «БРСМ-Нафта» дизтопливо прибавило 1 коп./л (22,79 грн/л).

В «А-95» отметили, что в сети Marshal на 10 коп./л - до 24,80 грн/л подорожал бензин марки А-92.

Дизельное топливо и бензины начали дорожать с 8 сентября. Тогда цены выросли в среднем на 10 коп./л. Всего с 7 сентября по 11 октября средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 1,84 грн/л, А-95 - на 1,83 грн/л, А95+ - на 1,76 грн/л, а ДТ прибавило 2,01 грн./л.

На заправках верхнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 1,5-2 грн/л, а в нижнем ценовом сегменте - на 2 грн/л.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 11/10 октября 2017 г., грн/л:

Компания

А-92, грн/л

А-95, грн/л

А-95+, грн/л

ДТ, грн/л

Цена

Изм.

Цена

Изм.

Цена

Изм.

Цена

Изм.

AMIC

26,29

0,00

26,91

0,00

27,90

0,00

24,41

0,00

Shell

26,42

0,00

27,34

0,00

29,77

0,00

24,60

0,00

SOCAR

26,99

0,00

27,99

0,00

28,99

0,00

25,49

0,00

SUN OIL

24,90

0,00

25,90

0,00

26,90

0,00

24,40

0,00

UPG

25,30

0,00

26,10

0,00

28,90

0,00

23,13

0,00

WOG

26,99

0,00

27,99

0,00

28,99

0,00

25,49

0,00

Автотранс

25,44

0,00

26,43

0,00

27,49

0,00

22,98

0,00

Параллель

26,26

0,00

27,26

0,00

28,09

0,00

24,66

0,00

Авиас

24,95

0,00

25,45

0,00

25,95

0,00

23,00

0,00

БРСМ-Нафта

24,25

0,00

24,79

0,00

25,89

0,00

22,79

0,01

KLO

25,49

0,00

25,99

0,00

27,79

0,00

24,39

0,00

Marshal

24,80

0,10

25,45

0,00

x

x

22,95

0,10

Восток

25,65

0,00

26,85

0,00

27,85

0,00

23,95

0,00

Надежда

25,49

0,00

26,48

0,00

26,98

0,00

22,99

0,00

Овис

25,44

0,00

26,46

0,00

27,96

0,00

24,96

0,00

ОККО

26,99

0,00

27,99

0,00

28,99

0,00

25,49

0,00

Олас

25,30

0,00

25,95

0,00

26,50

0,00

23,90

0,80

Татнефть-АЗС-Украина

25,08

0,00

25,98

0,00

26,82

0,00

23,34

0,00

Укрнафта

25,00

0,00

25,50

0,00

26,00

0,00

23,00

0,00

ZOG

25,39

0,00

25,89

0,00

26,39

0,00

24,39

0,00

Mango

24,59

0,00

26,19

0,00

27,19

0,00

24,20

0,00

Средняя цена в Украине:

25,66

0,00

26,39

0,00

27,45

0,00

23,92

0,01
По материалам: EnKorr
 

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