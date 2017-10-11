Цены на бензин и дизтопливо 11 октября приостановили рост

В среду, 11 октября, средние цены на бензины в сетях украинских АЗС остались на уровне 9 октября. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, средняя стоимость бензинов марки А-92 составляет 25,66 грн/л, бензинов марки А-95 - 26,39 грн/л. Средняя цена бензина А-95+ удержалась на уровне 27,45 грн/л.

Средняя цена дизельного топлива в рознице выросла всего на 1 коп./л - до 23,92 грн/л. В частности, ДТ в сетях «Олас» и Marshal подорожало на 80 коп./л и 10 коп./л - до 23,90 грн/л и 22,95 грн/л, соответственно. В сети «БРСМ-Нафта» дизтопливо прибавило 1 коп./л (22,79 грн/л).

В «А-95» отметили, что в сети Marshal на 10 коп./л - до 24,80 грн/л подорожал бензин марки А-92.

Дизельное топливо и бензины начали дорожать с 8 сентября. Тогда цены выросли в среднем на 10 коп./л. Всего с 7 сентября по 11 октября средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 1,84 грн/л, А-95 - на 1,83 грн/л, А95+ - на 1,76 грн/л, а ДТ прибавило 2,01 грн./л.

На заправках верхнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 1,5-2 грн/л, а в нижнем ценовом сегменте - на 2 грн/л.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 11/10 октября 2017 г., грн/л: