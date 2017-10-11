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Цены на бензин и дизтопливо 11 октября приостановили рост
11:35 11.10.2017 |
В среду, 11 октября, средние цены на бензины в сетях украинских АЗС остались на уровне 9 октября. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, средняя стоимость бензинов марки А-92 составляет 25,66 грн/л, бензинов марки А-95 - 26,39 грн/л. Средняя цена бензина А-95+ удержалась на уровне 27,45 грн/л.
Средняя цена дизельного топлива в рознице выросла всего на 1 коп./л - до 23,92 грн/л. В частности, ДТ в сетях «Олас» и Marshal подорожало на 80 коп./л и 10 коп./л - до 23,90 грн/л и 22,95 грн/л, соответственно. В сети «БРСМ-Нафта» дизтопливо прибавило 1 коп./л (22,79 грн/л).
В «А-95» отметили, что в сети Marshal на 10 коп./л - до 24,80 грн/л подорожал бензин марки А-92.
Дизельное топливо и бензины начали дорожать с 8 сентября. Тогда цены выросли в среднем на 10 коп./л. Всего с 7 сентября по 11 октября средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 1,84 грн/л, А-95 - на 1,83 грн/л, А95+ - на 1,76 грн/л, а ДТ прибавило 2,01 грн./л.
На заправках верхнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 1,5-2 грн/л, а в нижнем ценовом сегменте - на 2 грн/л.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 11/10 октября 2017 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
26,29
|
0,00
|
26,91
|
0,00
|
27,90
|
0,00
|
24,41
|
0,00
|
Shell
|
26,42
|
0,00
|
27,34
|
0,00
|
29,77
|
0,00
|
24,60
|
0,00
|
SOCAR
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
25,49
|
0,00
|
SUN OIL
|
24,90
|
0,00
|
25,90
|
0,00
|
26,90
|
0,00
|
24,40
|
0,00
|
UPG
|
25,30
|
0,00
|
26,10
|
0,00
|
28,90
|
0,00
|
23,13
|
0,00
|
WOG
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
25,49
|
0,00
|
Автотранс
|
25,44
|
0,00
|
26,43
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
22,98
|
0,00
|
Параллель
|
26,26
|
0,00
|
27,26
|
0,00
|
28,09
|
0,00
|
24,66
|
0,00
|
Авиас
|
24,95
|
0,00
|
25,45
|
0,00
|
25,95
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
24,25
|
0,00
|
24,79
|
0,00
|
25,89
|
0,00
|
22,79
|
0,01
|
KLO
|
25,49
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
27,79
|
0,00
|
24,39
|
0,00
|
Marshal
|
24,80
|
0,10
|
25,45
|
0,00
|
x
|
x
|
22,95
|
0,10
|
Восток
|
25,65
|
0,00
|
26,85
|
0,00
|
27,85
|
0,00
|
23,95
|
0,00
|
Надежда
|
25,49
|
0,00
|
26,48
|
0,00
|
26,98
|
0,00
|
22,99
|
0,00
|
Овис
|
25,44
|
0,00
|
26,46
|
0,00
|
27,96
|
0,00
|
24,96
|
0,00
|
ОККО
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
25,49
|
0,00
|
Олас
|
25,30
|
0,00
|
25,95
|
0,00
|
26,50
|
0,00
|
23,90
|
0,80
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
25,08
|
0,00
|
25,98
|
0,00
|
26,82
|
0,00
|
23,34
|
0,00
|
Укрнафта
|
25,00
|
0,00
|
25,50
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
ZOG
|
25,39
|
0,00
|
25,89
|
0,00
|
26,39
|
0,00
|
24,39
|
0,00
|
Mango
|
24,59
|
0,00
|
26,19
|
0,00
|
27,19
|
0,00
|
24,20
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
25,66
|
0,00
|
26,39
|
0,00
|
27,45
|
0,00
|
23,92
|
0,01
|
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