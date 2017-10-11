Нефть дорожает 11 октября на прогнозах постепенного сокращения предложения на рынке

Цена нефти незначительно растет в среду утром на прогнозах постепенного сокращения предложения на рынке нефти на фоне попыток стран ОПЕК и партнеров снизить добычу, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.25 EET стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,16% - до 56,7 доллара за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,27% - до 51,05 доллара за баррель.

Ключевыми ориентирами для инвесторов послужат данные по запасам нефти в США от Американского института нефти (API) в среду и от Минэнерго США в четверг. Публикация министерских данных была отложена на один день из-за праздника в США - Дня Колумба, который отмечался в понедельник.

При этом большинство аналитиков указывают на "сужение" нефтяного рынка. "Мы подняли наш прогноз на цену нефти марки Brent в первом кваратле 2018 года на 5 долларов за баррель, до 56 долларов... На фоне сокращения запасов инвесторы рынок фокусируется на геополитических рисках и низком уровне резервных мощностей (нефтепереработки - ред.)", - цитирует агентство Рейтер аналитиков Barclays bank.

Улучшение прогнозов МВФ по мировой экономике также поддерживает цены на нефть. Во вторник МВФ повысил прогнозы по росту мирового ВВП на 2017 и 2018 годы на 0,1 процентного пункта - до 3,6% и 3,7% соответственно.

При этом, однако, МВФ снизил прогноз мировых цен на нефть на 2017 и 2018 годы на 1,6 и 1,8 доллара за баррель по сравнению с предыдущим прогнозом - до 50,3 и 50,2 доллара соответственно.