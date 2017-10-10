Цена ДТ в опте снизилась на 100 грн/т – до 26 300 грн/т

Во вторник, 10 октября, железнодорожные партии дизельного топлива подешевели на 100 грн/т - до 26 300 грн/т. Об этом enkorr рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.

С дизтопливом во вторник на ст. Новоград-Волынский вышли четыре компании: «Закарпатнефтепродукт-М», «Е.Коннект», «Параллель» и «Анвитрейд». Минимальная цена предложения составила 26 000 грн/т, максимальная - 26 700 грн/т.

В Коростене «Альянс Ойл Трейдинг» предлагала дизтопливо Новополоцкого НПЗ по 26 400 грн/т, а ЗНГК - мозырский продукт по 27 050 грн/т. «Укртатнафта» торговала кременчугским продуктом по 26 000 грн/т. В Василькове ЗНГК выставляла мозырский ДТ по 27 150 грн/т.

С бензином марки А-92 производства Шебелинского ГПЗ по 30 000 грн/т на рынок вышла GT Group. «Укртатнафта» предлагала свою «двойку» по 29 700 грн/т.

Бензин марки А-95 также выставили две компании: «Укрататнафта» (30 900 грн/т) и ЗНГК (31 300-31 400 грн/т).

Мелкооптовые партии ДТ во вторник подорожали на 1 коп./л - до 22,74 грн/л. «Анвитрейд» и «Е.Коннект» торговали трубопроводным ресурсом по 22,20-22,40 грн/л. Поставщики белорусского продукта в Коростене - «Укрпалетсистем» и «Укроилпродукт» - установили цену на уровне 22,50-22,60 грн/л.

В Киевской области ДТ производства белорусских НПЗ предлагали «Авиа Ойл», «Бизнес Солюшнс», ЗНГК, «ВД Интер» и «Темир Транс» по 22,50-22,70 грн/л. По 21,60 грн/л в Николаеве туркменским и кременчугским ДТ торговала «Премьера-Ойл». Ресурс Кременчугского НПЗ продавался по 22,00 грн/л.