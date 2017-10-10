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Цена автогаза 10 октября опустилась на 2 коп./л
11:40 10.10.2017 |
С 9 по 10 октября почти все операторы АЗС не меняли розничные цены на автогаз. Средняя цена по стране опустилась на 2 коп./л до - 13,21 грн/л за счет снижения стоимости газа на Shell, Marshal и «Маркет». Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
Shell во вторник опустил цену на 23 коп./л, до 13,21 грн/л, Marshal - на 10 коп./л, до 12,85 грн/л, «Маркет» - на 80 коп./л, до 13,14 грн/л.
Как сообщал enkorr, за прошедшую неделю, с 29 сентября по 6 октября, автомобильные партии сжиженного газа (FCA) подорожали на 1 070 грн/т (5,2%) - до 21 650 грн/т. В понедельник 9 октября оптовые цены остались на уровне конца прошлой недели.
Стоимость автогаза на АГЗС на 10 октября 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Динамика к 9 октября
|
AMIC
|
12,95
|
-0,01
|
Shell
|
13,21
|
-0,23
|
SOCAR
|
13,55
|
0,02
|
SUN OIL
|
13,02
|
0,00
|
UPG
|
12,63
|
0,00
|
WOG
|
13,43
|
0,00
|
Автотранс
|
13,18
|
0,00
|
Параллель
|
13,99
|
0,00
|
Авиас
|
13,05
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
13,05
|
-0,03
|
KLO
|
13,19
|
0,00
|
Marshal
|
12,85
|
-0,10
|
Автотехсервис
|
13,50
|
0,00
|
Надежда
|
13,19
|
0,00
|
Овис
|
12,75
|
0,00
|
ОККО
|
13,41
|
0,00
|
Барс 2000
|
12,30
|
0,00
|
Родник
|
13,30
|
0,00
|
Авантаж
|
11,75
|
0,00
|
Маркет
|
13,14
|
-0,80
|
Luxwen
|
12,79
|
0,00
|
Укрнафта
|
13,05
|
0,00
|
ZOG
|
12,95
|
0,00
|
Mango
|
12,99
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
13,21
|
-0,02
|
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