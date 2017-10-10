Цена автогаза 10 октября опустилась на 2 коп./л

С 9 по 10 октября почти все операторы АЗС не меняли розничные цены на автогаз. Средняя цена по стране опустилась на 2 коп./л до - 13,21 грн/л за счет снижения стоимости газа на Shell, Marshal и «Маркет». Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Shell во вторник опустил цену на 23 коп./л, до 13,21 грн/л, Marshal - на 10 коп./л, до 12,85 грн/л, «Маркет» - на 80 коп./л, до 13,14 грн/л.

Как сообщал enkorr, за прошедшую неделю, с 29 сентября по 6 октября, автомобильные партии сжиженного газа (FCA) подорожали на 1 070 грн/т (5,2%) - до 21 650 грн/т. В понедельник 9 октября оптовые цены остались на уровне конца прошлой недели.

Стоимость автогаза на АГЗС на 10 октября 2017 г., грн/л: