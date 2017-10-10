Розничные цены на бензин и ДТ 10 октября не изменились

Во вторник, 10 октября, средние цены на дизельное топливо и бензин в сетях украинских АЗС остались на уровне 9 октября. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, средняя стоимость бензинов марки А-92 составляет 25,66 грн/л, бензинов марки А-95 - 26,39 грн/л. Средняя цена бензина А-95+ удержалась на уровне 27,45 грн/л.

Средняя цена дизельного топлива в рознице выросла всего на 1 коп./л (23,91 грн/л). В частности, ДТ в сетях «Автотехсервис» и Luxwen подорожало на 50 коп./л, до 24,00 грн/л и 24,49 грн/л, соответственно. В сетях «Параллель» и Marshal дизтопливо прибавило 13-15 коп./л.

В «А-95» отметили, что в сети Luxwen также на 50 коп./л подорожали бензины марки А-92 и А-95.

Дизельное топливо и бензины начали дорожать с 8 сентября. Тогда цены выросли в среднем на 10 коп./л. Всего с 7 сентября по 10 октября средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 1,84 грн/л, А-95 - на 1,83 грн/л, А95+ - на 1,76 грн/л, а ДТ прибавило 2,00 грн./л.

На заправках верхнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 1,5-2 грн/л, а в нижнем ценовом сегменте - на 2 грн/л.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 10/9 октября 2017 г., грн/л: