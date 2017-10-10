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Нефть дорожает 10 октября на сигналах от ОПЕК
14:10 10.10.2017 |
Мировые цены на нефть ускорили рост во вторник днем, в то время как инвесторы продолжают отыгрывать комментарии генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Сануси Баркиндо по итогам Индийского энергетического форума, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.45 EET стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1% - до 56,36 доллара за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 1,25%, до 50,20 доллара за баррель.
Выступая с речью на форуме, Баркиндо не исключил, что, возможно, в следующем году потребуются "чрезвычайные меры" для поддержания сбалансированного рынка в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Он также призвал американские компании, добывающие сланцевую нефть, "разделить ответственность" за снижение мирового предложения на нефтяном рынке.
При этом рост цен на нефть сдерживается возобновлением работы НПЗ на побережье Мексиканского залива в США после того, как ураган "Нэйт" обрушился на штат Миссисипи, затопив дороги и здания. Однако, по прогнозу национальной метеорологической службы США, ураган не принесет значительных повреждений.
"Нэйт" был понижен до категории "тропическая депрессия", - наименее опасной ураганной категории, присуждаемой метеорологическим институтом США. В результате, по данным агентства Рейтер, платформы нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний в Мексиканском заливе, постепенно возвращаются к работе.
"По сравнению с воздействием от "ужасного" урагана "Харви" в августе и сентябре, который оказал довольно умеренное воздействие на добычу нефти и конденсата, ураган "Нэйт" сильнее повлияет на отрасль. В последние пару дней было закрыто мощностей более чем 1,6 миллиона баррелей в день. При этом, однако, возвращение к работе после "Нэйт" происходит быстрее, по сравнению с восстановлением от "Харви", так как отводная инфраструктура на НПЗ оказалась менее поврежденной", - считают аналитики The JBC Energy Research Centre.
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