Финансовые новости
- |
- 09.10.17
- |
- 23:14
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Оптовые цены на ДТ выросли 9 октября до 26 400 грн/т
16:49 09.10.2017 |
В понедельник, 9 октября, железнодорожные партии дизельного топлива подорожали на 480 грн/т - до 26 400 грн/т. Об этом enkorr рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.
С дизтопливом в понедельник по цене 26 000-26 900 грн/т на ст. Новоград-Волынский вышли только «Е.Коннект» и «Параллель». Малое количество трейдеров объясняется большой законтрактованностью операторов, которые отгружают ранее проплаченный ресурс и обслуживают уже принятые заявки.
ЗНГК в Коростене предлагала мозырский ресурс по 27 200 грн/т, а «Укртатнафта» торговала кременчугским продуктом по 26 000 грн/т. При этом, как отмечают трейдеры, «Укртатнафта» не полностью выполняла заявки покупателей. Отметим, что на прошлой недели «Укртатнафта» практически не торговала в крупном опте.
С бензином марки А-92 производства Шебелинского ГПЗ по 30 000 грн/т на рынок вышла GT Group. «Укртатнафта» предлагала свою «двойку» по 29 700 грн/т.
С бензином марки А-95 на рынок вышли также только две компании: «Укрататнафта» (30 900 грн/т) и «Гранд-Петрол» (31 500 грн/т).
Мелкооптовые партии ДТ в понедельник подорожали на 19 коп./л - до 22,73 грн/л. «Анвитрейд» и «Е.Коннект» торговали трубопроводным ресурсом по 22,30-22,50 грн/л. Поставщики белорусского продукта в Коростене - «Укрпалетсистем» и «Укроилпродукт» - установили цену на уровне 22,45-22,60 грн/л.
В Киевской области ДТ производства белорусских НПЗ предлагали «Авиа Ойл», «Бизнес Солюшнс», ЗНГК, «ВД Интер» и WOG по 22,15-22,90 грн/л. По 21,50 грн/л в Николаеве туркменским и кременчугским ДТ торговала «Премьера-Ойл». Ресурс Кременчугского НПЗ продавался по 21,60 грн/л.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Рост цен производителей в Украине в сентябре ускорился до 1,6%, в годовом измерении замедлился до 22,4% – Госстат
|Инфляция в сентябре подскочила до 2% и в годовом измерении ускорилась до 16,4% - Госстат
|НБУ и Минфин провели репрофайлинг ОВГЗ в портфеле Нацбанка
|Ополченцы в законе. Зачем Путину личная гвардия из боевиков Донбасса
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рост цен производителей в Украине в сентябре ускорился до 1,6%, в годовом измерении замедлился до 22,4% – Госстат
|Нефть Brent перешла к росту 9 октября на заявлениях Саудовской Аравии, приблизилась к $55,7 за баррель
|Украина и Турция внесли изменения в договор об избежании двойного налогообложения
|Продажи б/у авто в сентябре выросли вдвое
|Инфляция в сентябре подскочила до 2% и в годовом измерении ускорилась до 16,4% - Госстат
|НБУ и Минфин провели репрофайлинг ОВГЗ в портфеле Нацбанка
Это интересно
|Голосовой помощник Alexa позволяет частично управлять автомобилями Nissan
|Airbus подтверждает намерение в будущем году приступить к летным испытаниям воздушного такси CityAirbus
|В Samsung изобретено рулевое колесо со встроенными дисплеями
|Близ Дубая хотят построить прототип марсианской колонии за $140 миллионов
|Toyota построила спорткар с «механическим» «автоматом»
|Skoda оказалась слишком успешной для Volkswagen
|Новый тренд: лыжники-миллионеры арендуют… горы