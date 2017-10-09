Оптовые цены на ДТ выросли 9 октября до 26 400 грн/т

В понедельник, 9 октября, железнодорожные партии дизельного топлива подорожали на 480 грн/т - до 26 400 грн/т. Об этом enkorr рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.

С дизтопливом в понедельник по цене 26 000-26 900 грн/т на ст. Новоград-Волынский вышли только «Е.Коннект» и «Параллель». Малое количество трейдеров объясняется большой законтрактованностью операторов, которые отгружают ранее проплаченный ресурс и обслуживают уже принятые заявки.

ЗНГК в Коростене предлагала мозырский ресурс по 27 200 грн/т, а «Укртатнафта» торговала кременчугским продуктом по 26 000 грн/т. При этом, как отмечают трейдеры, «Укртатнафта» не полностью выполняла заявки покупателей. Отметим, что на прошлой недели «Укртатнафта» практически не торговала в крупном опте.

С бензином марки А-92 производства Шебелинского ГПЗ по 30 000 грн/т на рынок вышла GT Group. «Укртатнафта» предлагала свою «двойку» по 29 700 грн/т.

С бензином марки А-95 на рынок вышли также только две компании: «Укрататнафта» (30 900 грн/т) и «Гранд-Петрол» (31 500 грн/т).

Мелкооптовые партии ДТ в понедельник подорожали на 19 коп./л - до 22,73 грн/л. «Анвитрейд» и «Е.Коннект» торговали трубопроводным ресурсом по 22,30-22,50 грн/л. Поставщики белорусского продукта в Коростене - «Укрпалетсистем» и «Укроилпродукт» - установили цену на уровне 22,45-22,60 грн/л.

В Киевской области ДТ производства белорусских НПЗ предлагали «Авиа Ойл», «Бизнес Солюшнс», ЗНГК, «ВД Интер» и WOG по 22,15-22,90 грн/л. По 21,50 грн/л в Николаеве туркменским и кременчугским ДТ торговала «Премьера-Ойл». Ресурс Кременчугского НПЗ продавался по 21,60 грн/л.