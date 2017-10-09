Цена автогаза 9 октября зафиксировалась на уровне 13,20 грн/л

С 6 по 9 октября почти все операторы АЗС не меняли розничные цены на автогаз. Средняя цена по стране опустилась на 1 коп./л до - 13,23 грн/л за счет снижения стоимости газа в ряде региональных сетей. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, на 35 коп./л - до 12,95 грн/л цену снизила запорожская сеть ZOG, в Харьковской области газ в сети «Укргаздобычи» подешевел на 20 коп./л, «Овис» опустил цену на 15 коп./л, «Родник» - на 10 коп./л.

Как сообщал enkorr, за прошедшую неделю, с 29 сентября по 6 октября, автомобильные партии сжиженного газа (FCA) подорожали на 1 070 грн/т (5,2%) - до 21 650 грн/т.

Оптовые цены толкают вверх возросшие котировки СУГ на переходе Брест-Малашевичи, крупнейшем котировальном базисе СНГ. Трейдеры отмечают, что рост котировок связан со снижением температуры, что вызвало спрос на пропан в Польше в преддверии старта отопительного сезона.

Стоимость автогаза на АГЗС на 9 октября 2017 г., грн/л: