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Информация об агентстве
Цена автогаза 9 октября зафиксировалась на уровне 13,20 грн/л
11:38 09.10.2017 |
С 6 по 9 октября почти все операторы АЗС не меняли розничные цены на автогаз. Средняя цена по стране опустилась на 1 коп./л до - 13,23 грн/л за счет снижения стоимости газа в ряде региональных сетей. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, на 35 коп./л - до 12,95 грн/л цену снизила запорожская сеть ZOG, в Харьковской области газ в сети «Укргаздобычи» подешевел на 20 коп./л, «Овис» опустил цену на 15 коп./л, «Родник» - на 10 коп./л.
Как сообщал enkorr, за прошедшую неделю, с 29 сентября по 6 октября, автомобильные партии сжиженного газа (FCA) подорожали на 1 070 грн/т (5,2%) - до 21 650 грн/т.
Оптовые цены толкают вверх возросшие котировки СУГ на переходе Брест-Малашевичи, крупнейшем котировальном базисе СНГ. Трейдеры отмечают, что рост котировок связан со снижением температуры, что вызвало спрос на пропан в Польше в преддверии старта отопительного сезона.
Стоимость автогаза на АГЗС на 9 октября 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Динамика к 6 октября
|
AMIC
|
12,96
|
0,00
|
Shell
|
13,45
|
0,00
|
SOCAR
|
13,53
|
0,00
|
SUN OIL
|
13,02
|
0,00
|
UPG
|
12,63
|
0,00
|
WOG
|
13,43
|
-0,01
|
Фактор
|
12,20
|
0,00
|
Укргаздобыча
|
12,59
|
-0,20
|
Авиас
|
13,05
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
13,08
|
0,00
|
KLO
|
13,19
|
0,00
|
Marshal
|
12,95
|
0,00
|
Автопорт
|
14,00
|
0,00
|
Надежда
|
13,19
|
0,00
|
Овис
|
12,75
|
-0,15
|
ОККО
|
13,41
|
0,00
|
Барс 2000
|
12,30
|
0,00
|
Родник
|
13,30
|
-0,10
|
Авантаж
|
11,75
|
0,00
|
Народна
|
12,90
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
13,26
|
0,00
|
Укрнафта
|
13,05
|
0,00
|
ZOG
|
12,95
|
-0,35
|
Mango
|
12,99
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
13,23
|
-0,01
|
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