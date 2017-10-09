Цены на дизтопливо и бензины продолжили рост 9 октября

С 6 по 9 октября розничные цены на дизельное топливо и бензины незначительно выросли. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, средняя стоимость бензинов марок А-92 и А-95 выросла на 3 коп./л - до 25,66 грн/л и до 26,39 грн/л, соответственно. Цена бензина А-95+ также прибавила 3 коп./л и составила 27,45 грн/л.

Стоимость дизтоплива, по состоянию на 9 октября, составила 23,90 грн/л (+5 коп./л).

В «А-95» отметили, что в полтавской сети «Надежда» все виды бензинов подорожали на 50 коп./л: А-92 - до 25,49 грн/л, А-95 - до 26,48 грн/л, А-95+ - до 26,98 грн/л. Также на 50 коп./л бензины подорожали в сети SUN OIL. При этом ДТ в SUN OIL подорожало на 1 грн/л - до 24,40 грн/л.

Такие сети как Shell, «Укргаздобыча», Marshal, «Автопорт», «Народна» и «Татнефть» повысили цены на топливо на 3-40 коп./л.

Дизельное топливо и бензины начали дорожать с 8 сентября. Тогда цены выросли в среднем на 10 коп./л. Всего с 7 сентября по 9 октября средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 1,84 грн/л, А-95 - на 1,83 грн/л, А95+ - на 1,76 грн/л, а ДТ прибавило 1,99 грн./л.

На заправках верхнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 1,5-2 грн/л, а в нижнем ценовом сегменте - на 2 грн/л.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 9/6 октября 2017 г., грн/л: