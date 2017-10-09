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Цены на дизтопливо и бензины продолжили рост 9 октября
11:32 09.10.2017 |
С 6 по 9 октября розничные цены на дизельное топливо и бензины незначительно выросли. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, средняя стоимость бензинов марок А-92 и А-95 выросла на 3 коп./л - до 25,66 грн/л и до 26,39 грн/л, соответственно. Цена бензина А-95+ также прибавила 3 коп./л и составила 27,45 грн/л.
Стоимость дизтоплива, по состоянию на 9 октября, составила 23,90 грн/л (+5 коп./л).
В «А-95» отметили, что в полтавской сети «Надежда» все виды бензинов подорожали на 50 коп./л: А-92 - до 25,49 грн/л, А-95 - до 26,48 грн/л, А-95+ - до 26,98 грн/л. Также на 50 коп./л бензины подорожали в сети SUN OIL. При этом ДТ в SUN OIL подорожало на 1 грн/л - до 24,40 грн/л.
Такие сети как Shell, «Укргаздобыча», Marshal, «Автопорт», «Народна» и «Татнефть» повысили цены на топливо на 3-40 коп./л.
Дизельное топливо и бензины начали дорожать с 8 сентября. Тогда цены выросли в среднем на 10 коп./л. Всего с 7 сентября по 9 октября средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 1,84 грн/л, А-95 - на 1,83 грн/л, А95+ - на 1,76 грн/л, а ДТ прибавило 1,99 грн./л.
На заправках верхнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 1,5-2 грн/л, а в нижнем ценовом сегменте - на 2 грн/л.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 9/6 октября 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
26,29
|
0,00
|
26,91
|
0,00
|
27,90
|
0,00
|
24,41
|
0,16
|
Shell
|
26,42
|
0,00
|
27,34
|
0,00
|
29,77
|
-0,03
|
24,60
|
0,23
|
SOCAR
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
25,49
|
0,50
|
SUN OIL
|
24,90
|
0,50
|
25,90
|
0,50
|
26,90
|
0,50
|
24,40
|
1,00
|
UPG
|
25,30
|
0,00
|
26,10
|
0,00
|
28,90
|
0,00
|
23,13
|
0,00
|
WOG
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
25,49
|
0,00
|
Фактор
|
24,50
|
0,00
|
25,00
|
0,00
|
x
|
x
|
23,00
|
0,50
|
Укргаздобыча
|
24,59
|
0,30
|
25,29
|
0,30
|
x
|
x
|
22,59
|
0,30
|
Авиас
|
24,95
|
0,00
|
25,45
|
0,00
|
25,95
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
24,25
|
0,00
|
24,79
|
0,00
|
25,89
|
0,00
|
22,78
|
0,00
|
KLO
|
25,49
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
27,79
|
0,00
|
24,39
|
0,00
|
Marshal
|
24,70
|
0,25
|
25,45
|
0,15
|
x
|
x
|
22,70
|
0,00
|
Автопорт
|
26,70
|
0,40
|
27,70
|
0,40
|
28,00
|
0,40
|
25,00
|
0,70
|
Надежда
|
25,49
|
0,50
|
26,48
|
0,50
|
26,98
|
0,50
|
22,99
|
0,00
|
Овис
|
25,44
|
0,00
|
26,46
|
0,00
|
27,96
|
0,00
|
24,96
|
0,00
|
ОККО
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
25,49
|
0,00
|
Народна
|
25,05
|
0,20
|
25,55
|
0,20
|
25,85
|
0,00
|
23,40
|
0,10
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
25,08
|
0,36
|
25,98
|
0,36
|
26,82
|
0,36
|
23,34
|
0,00
|
Укрнафта
|
25,00
|
0,00
|
25,50
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
ZOG
|
25,39
|
0,00
|
25,89
|
0,00
|
26,39
|
0,00
|
24,39
|
0,00
|
Mango
|
24,59
|
0,00
|
26,19
|
0,00
|
27,19
|
0,00
|
24,20
|
0,16
|
Средняя цена в Украине:
|
25,66
|
0,03
|
26,39
|
0,03
|
27,45
|
0,03
|
23,90
|
0,05
|
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