С 29 сентября по 06 октября в Украине отмечался рост розничных цен на светлые нефтепродукты и снижение цен на сжиженный газ

Бензин А-92 евро за неделю подорожал на 0.32% (8.0 коп/л) до 25.42 грн/л.

Бензин А-95 евро вырос в цене на 0.28% (7.0 коп/л) до 26.59 грн/л,

Дизельное топливо евро, подорожало на 1.24% (29.0 коп/л) до 24.05 грн/л,

Розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, снизились на 2.07% (28.0 коп/л) до 13.05 грн/л.

Средняя розничная цена на бензин А-95 на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 25.42 22.00 0.02 0.32 Бензин А-95 евро 26.59 22.50 0.02 0.28 Дизельное топливо Евро 24.05 21.99 0.34 1.24 Сжиженный газ 13.05 11.60 -0.14 -2.07





Бренд Цена А-92, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена А-95, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. сутки, коп/л AMIC 26,14 0,0 26,86 0,0 24,18 0,0 12,92 -2,0 ANP 24,95 0,0 25,45 0,0 23,00 0,0 12,67 -1,9 SHELL 26,36 1,9 27,37 0,4 24,36 0,6 13,12 -5,2 WOG 26,99 0,0 27,99 0,0 25,49 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 25,00 0,0 25,50 0,0 23,00 0,0 12,74 -6,1 Кло 25,49 0,0 25,99 0,0 24,39 40,0 13,29 0,0 ОККО 26,96 0,0 27,95 0,0 25,46 50,0 13,40 0,0 ТНК 25,69 12,4 26,83 34,7 23,84 11,4 13,31 -0,4 Укрнафта 25,00 0,0 25,50 0,0 23,00 0,0 12,77 -3,8

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

По результатам могниторинга рынка нефтепродуктов с 29 сентября по 06 октября 2017 с.г. отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.

Так, цены на мелкооптовые партии бензина А-92 поднялись на 1.15% (27.0 коп/л) до 23.67 грн/л.

Бензин А-95 подорожал на 0.21% (5.0 коп/л) до 24.38 грн/л.

Мелкооптовые партии дизельного топлива по данным недели подорожали в цене на 1.4% (32.0 коп/л) до 22.57 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 29 сентября по 06 октября 2017 г. увеличилась на 4.3%, или 884.5 грн/т, и находится на уровне 21534.48 грн/т.

За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 20.5%, или 5566.9 грн/т.

Вид топлива сред. мин. сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро, грн/л 23.67 23.00 1.19 1.15 Бензин А-95 евро, грн/л 24.38 23.50 0.72 0.21 Дизельное топливо Евро, грн/л 22.57 21.65 0.38 1.45 Сжиженный газ, грн/т 21534.48 20600.00 4.28 4.28

Средняя мелкооптовая цена на бензин А-95 евро по данным PsycheaFUEL 2.2::

* Официальный курс Нацбанка Украины по доллару по сравнению с 29 сентября вырос на 1.1% и составляет 26.80 грн/$, а по евро - вырос на 0.7% и составляет 31.47 грн/eur.

* На межбанковском валютном рынке по сравнению с 29 сентября курс доллара вырос на 0.6% и составляет 26.77...26.79 грн/$, а по евро - снизился на 0.3% и составляет 31.38...31.40 грн/eur.