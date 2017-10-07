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С 29 сентября по 06 октября в Украине отмечался рост розничных цен на светлые нефтепродукты и снижение цен на сжиженный газ
11:21 07.10.2017 |
Бензин А-92 евро за неделю подорожал на 0.32% (8.0 коп/л) до 25.42 грн/л.
Бензин А-95 евро вырос в цене на 0.28% (7.0 коп/л) до 26.59 грн/л,
Дизельное топливо евро, подорожало на 1.24% (29.0 коп/л) до 24.05 грн/л,
Розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, снизились на 2.07% (28.0 коп/л) до 13.05 грн/л.
Средняя розничная цена на бензин А-95 на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|25.42
|22.00
|0.02
|0.32
|Бензин А-95 евро
|26.59
|22.50
|0.02
|0.28
|Дизельное топливо Евро
|24.05
|21.99
|0.34
|1.24
|Сжиженный газ
|13.05
|11.60
|-0.14
|-2.07
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|26,14
|0,0
|26,86
|0,0
|24,18
|0,0
|12,92
|-2,0
|ANP
|24,95
|0,0
|25,45
|0,0
|23,00
|0,0
|12,67
|-1,9
|SHELL
|26,36
|1,9
|27,37
|0,4
|24,36
|0,6
|13,12
|-5,2
|WOG
|26,99
|0,0
|27,99
|0,0
|25,49
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|25,00
|0,0
|25,50
|0,0
|23,00
|0,0
|12,74
|-6,1
|Кло
|25,49
|0,0
|25,99
|0,0
|24,39
|40,0
|13,29
|0,0
|ОККО
|26,96
|0,0
|27,95
|0,0
|25,46
|50,0
|13,40
|0,0
|ТНК
|25,69
|12,4
|26,83
|34,7
|23,84
|11,4
|13,31
|-0,4
|Укрнафта
|25,00
|0,0
|25,50
|0,0
|23,00
|0,0
|12,77
|-3,8
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
По результатам могниторинга рынка нефтепродуктов с 29 сентября по 06 октября 2017 с.г. отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Так, цены на мелкооптовые партии бензина А-92 поднялись на 1.15% (27.0 коп/л) до 23.67 грн/л.
Бензин А-95 подорожал на 0.21% (5.0 коп/л) до 24.38 грн/л.
Мелкооптовые партии дизельного топлива по данным недели подорожали в цене на 1.4% (32.0 коп/л) до 22.57 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 29 сентября по 06 октября 2017 г. увеличилась на 4.3%, или 884.5 грн/т, и находится на уровне 21534.48 грн/т.
За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 20.5%, или 5566.9 грн/т.
|Вид топлива
|сред.
|мин.
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро, грн/л
|23.67
|23.00
|1.19
|1.15
|Бензин А-95 евро, грн/л
|24.38
|23.50
|0.72
|0.21
|Дизельное топливо Евро, грн/л
|22.57
|21.65
|0.38
|1.45
|Сжиженный газ, грн/т
|21534.48
|20600.00
|4.28
|4.28
Средняя мелкооптовая цена на бензин А-95 евро по данным PsycheaFUEL 2.2::
* Официальный курс Нацбанка Украины по доллару по сравнению с 29 сентября вырос на 1.1% и составляет 26.80 грн/$, а по евро - вырос на 0.7% и составляет 31.47 грн/eur.
* На межбанковском валютном рынке по сравнению с 29 сентября курс доллара вырос на 0.6% и составляет 26.77...26.79 грн/$, а по евро - снизился на 0.3% и составляет 31.38...31.40 грн/eur.
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