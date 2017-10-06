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Цена ДТ в опте снизилась на 150 грн/т – до 25 830 грн/т
17:20 06.10.2017 |
В пятницу, 6 октября, железнодорожные партии дизельного топлива подешевели на 150 грн/т - до 25 830 грн/т. Об этом enkorr рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.
С дизтопливом в пятницу на ст. Новоград-Волынский вышли пять компании: «Е.Коннект», «Параллель», «Глуско Украина», «Элемент» и «Белойл Систем». Минимальная цена предложения составила 25 600 грн/т, максимальная - 25 900 грн/т.
«Альянс Ойл Трейдинг» предлагала дизтопливо Новополоцкого НПЗ по 26 200 грн/т в Коростене, а «Глуско Украина» в Чернигове продавала российский продукт по 26 600 грн/т.
С бензином марки А-92 производства Шебелинского ГПЗ по 30 000 грн/т на рынок вышла только GT Group, а литовскую «пятерку» выставила только «Гранд Петрол» в Киеве по 31 500 грн/т.
Мелкооптовые партии ДТ в пятницу подорожали на 8 коп./л - до 22,53 грн/л. «Анвитрейд» и «Е.Коннект» торговали трубопроводным ресурсом по 21,65-22,00 грн/л. Поставщики белорусского продукта в Коростене - «Укрпалетсистем» и «Укроилпродукт» - установили цену на уровне 22,00-22,20 грн/л.
В Киевской области ДТ производства белорусских НПЗ предлагали «Авиа Ойл», «Бизнес Солюшнс», «ВД Интер» и WOG по 22,10-22,60 грн/л. По 21,50-22,20 грн/т в Николаеве туркменским и кременчугским ДТ торговала «Премьера-Ойл».
Напомним, предложение бензинов в крупном опте сильно снизилось с начала месяца. Аналитики связывают спад предложения с приостановкой торговли Кременчугским НПЗ, планируемой остановкой на ремонт Шебелинского ГПЗ и с ремонтными работами на Мозырском НПЗ.
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