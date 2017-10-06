Розничные цены на ДТ 6 октября выросли на 9-50 коп

С 5 по 6 октября розничные цены на дизельное топливо продолжили рост. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, средняя стоимость ДТ выросла на 6 коп./л - до 23,85 грн/л. В то же время цены на бензины остались на уровне 5 октября: А-92 - 25,62 грн/л; А-95 - 26,35 грн/л; А-95+ - 27,42 грн/л.

В «А-95» отметили, что в сети «Овис» ДТ подорожало на 48 коп./л - до 24,96 грн/л, в сети ОККО - на 50 коп./л, до 25,49 грн/л, в сети KLO - на 40 коп./л, до 24,39 грн/л. На 36 коп./л и 20 коп./л дизтопливо подорожало в сетях «Татнефть» и «Укр-Петроль», соответственно.

Цены на бензины выросли на 20-51 коп./л в сетях «Азовнефтепродукт» и «Автотранс». При этом бензин марки А95+ в сети AMIC подешевел на 3 коп./л - до 27,90 грн/л.

Дизельное топливо и бензины начали дорожать с 8 сентября. Тогда цены выросли в среднем на 10 коп./л. Всего с 7 сентября по 6 октября средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 1,81 грн/л, А-95 - на 1,80 грн/л, А95+ - на 1,73 грн/л, а ДТ прибавило 1,94 грн./л.

На заправках верхнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 1,5-2 грн/л, а в нижнем ценовом сегменте - на 2 грн/л.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 6/5 октября 2017 г., грн/л: