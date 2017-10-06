«Приват» снизил цены на автогаз на 25 коп./л

С 5 по 6 октября почти все операторы АЗС не меняли розничные цены на автогаз на фоне растущей цены СУГ в опте. Средняя цена опустилась на 7 коп./л до - 13,24 грн/л за счет снижения стоимости газа в сети «Привата». Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, «Авиас» и «Укрнафта» опустил цены газа на 22-27 коп./л - до 13,05 грн/л. AMIC и «БРСМ-Нафта» откорректировали цену на 3 коп./л, Mango - на 5 коп./л, остальные участники рынка цены не меняли.

Напомним, 28 сентября на аукционе ПАО «Укрнафта» компании из орбиты группы «Приват» было продано 5 480 т (из 6 480 т) СУГ по цене на 500-1000 грн/л ниже, чем остальным участникам рынка.

Как сообщал enkorr, на оптовом рынке СУГ дорожает с 26 сентября и за это время подорожал на 1 800 грн/т. Оптовые цены вверх толкают возросшие котировки СУГ на переходе Брест-Малашевичи, крупнейшем котировальном базисе СНГ. Трейдеры отмечают, что рост котировок связан со снижением температуры, что вызвало спрос на пропан в Польше в преддверии старта отопительного сезона.

Стоимость автогаза на АГЗС на 6 октября 2017 г., грн/л: