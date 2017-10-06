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Информация об агентстве
«Приват» снизил цены на автогаз на 25 коп./л
12:32 06.10.2017 |
С 5 по 6 октября почти все операторы АЗС не меняли розничные цены на автогаз на фоне растущей цены СУГ в опте. Средняя цена опустилась на 7 коп./л до - 13,24 грн/л за счет снижения стоимости газа в сети «Привата». Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, «Авиас» и «Укрнафта» опустил цены газа на 22-27 коп./л - до 13,05 грн/л. AMIC и «БРСМ-Нафта» откорректировали цену на 3 коп./л, Mango - на 5 коп./л, остальные участники рынка цены не меняли.
Напомним, 28 сентября на аукционе ПАО «Укрнафта» компании из орбиты группы «Приват» было продано 5 480 т (из 6 480 т) СУГ по цене на 500-1000 грн/л ниже, чем остальным участникам рынка.
Как сообщал enkorr, на оптовом рынке СУГ дорожает с 26 сентября и за это время подорожал на 1 800 грн/т. Оптовые цены вверх толкают возросшие котировки СУГ на переходе Брест-Малашевичи, крупнейшем котировальном базисе СНГ. Трейдеры отмечают, что рост котировок связан со снижением температуры, что вызвало спрос на пропан в Польше в преддверии старта отопительного сезона.
Стоимость автогаза на АГЗС на 6 октября 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Динамика к 5 октября
|
AMIC
|
12,96
|
-0,03
|
Shell
|
13,45
|
0,00
|
SOCAR
|
13,53
|
0,00
|
SUN OIL
|
13,02
|
0,00
|
UPG
|
12,63
|
0,00
|
WOG
|
13,44
|
0,00
|
Автотранс
|
13,18
|
0,00
|
Параллель
|
13,99
|
0,00
|
Авиас
|
13,05
|
-0,22
|
БРСМ-Нафта
|
13,08
|
-0,03
|
KLO
|
13,19
|
0,00
|
Азовнефтепродукт
|
13,90
|
0,00
|
Восток
|
13,15
|
0,00
|
Надежда
|
13,19
|
0,00
|
Овис
|
12,90
|
0,00
|
ОККО
|
13,41
|
0,00
|
Барс 2000
|
12,30
|
0,00
|
Родник
|
13,40
|
0,00
|
Авантаж
|
11,75
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
13,26
|
0,00
|
Укрнафта
|
13,05
|
-0,27
|
ZOG
|
13,30
|
0,00
|
Mango
|
12,99
|
-0,05
|
Средняя цена в Украине:
|
13,24
|
-0,07
|
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