Прогнозный дефицит бензина в октябре составляет 10% – «А-95»

На оптовом рынке нарастает дефицит предложения бензина. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» по итогам мониторинга ситуации на топливном рынке.

По информации трейдеров, крупнейший украинский производитель нефтепродуктов ПАО «Укртатнафта» уведомила партнеров о приостановке выполнения терм-контрактов. При этом в среду производитель снял с открытой оптовой продажи бензины А-92 и А-95.

Сообщила трейдерам о прекращении приема заявок и литовская «Орлен Летува» (принадлежит польскому концерну Orlen). По данным источников в компании, завод отправит в октябре около 20 тыс. т бензина А-95.

«Мы испытываем большой спрос со стороны украинских компаний, но ограничены долгосрочными обязательствами», - сообщил источник в «Орлен Летува» на условиях анонимности.

В «А-95» говорят, что основные поставщики в октябре 2017 г. обеспечат около 150 тыс. т бензина, тогда как прогнозное потребление составит не менее 170 тыс. т.

«С большой степенью уверенности можно говорить о 150 тыс. т бензина от «Укртатнафты», белорусских и литовских НПЗ, а также Шебелинского ГПЗ. Соответственно, дефицит на данный момент оставляет около 20 тыс. т или более 10% рынка», - считают в «А-95», отмечая, что, скорее всего, недостающие объемы будут импортированы по морю.

Ранее сообщалось, что в октябре рынок может ощутить нехватку бензинов из-за ремонта Мозырского НПЗ (занимает 50% рынка). Кроме того, на днях ПАО «Укгаздобыча» заявила об остановке на ремонт своего Шебелинского ГПЗ (Харьковская обл.) с 23 октября по 10 ноября.

Как сообщал enkorr, в 2016 г. баланс бензинов составил 2,2 млн т, что на 8,8% выше, чем в предыдущем году.