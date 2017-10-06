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Нефть дешевеет 6 октября на опасениях из-за приближающегося шторма "Нэйт" в Мексиканском заливе
08:45 06.10.2017 |
Цена нефти снижается в пятницу утром, поскольку инвесторы насторожены относительно тропического шторма "Нэйт", направляющегося к Мексиканскому заливу, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.05 EET стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,11%, до 56,94 доллара за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,14%, до 50,72 доллара за баррель.
Трейдеры обеспокоены в преддверии ожидаемого шторма. Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC) в четверг информировал, что "Нэйт" сформировался у побережья Никарагуа. Скорость ветра в центре шторма достигала 64 километров в час. Шторм движется в северо-западном направлении со скоростью около 12 километров в час.
Ранее в пятницу Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля США (Bureau of Safety and Environmental Enforcement, BSEE) сообщило, что нефтегазовые компании начали эвакуацию своих сотрудников с платформ в американской части Мексиканского залива из-за шторма. Регулятор также отметил, что компании остановили добычу на 14,55% добывающих мощностей нефти и 6,4% - газа в Мексиканском заливе в США. Таким образом, добыча нефти в регионе сокращена на 254,6 тысячи баррелей в сутки. При этом инвесторы не исключают, что свою работу в регионе приостановят и НПЗ, что сократит спрос на сырье.
Сдерживают снижение мировых нефтяных цен новости о том, что в четверг президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд в ходе переговоров обсуждали совместные действия стран, которые положительно повлияли на ситуацию на рынке, а также возможность дальнейшего взаимодействия по этому направлению.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено еще на девять месяцев - до конца марта 2018 года.
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