Цена СУГ в опте 5 октября ускорила рост

В четверг, 5 октября, автомобильные партии сжиженного газа (FCA) подорожали на 400 грн/т - до 21 610 грн/т. СУГ на оптовом рынке дорожает с 26 сентября и до сегодняшнего дня ежедневный рост цены в среднем составлял 235 грн/т. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.

По данным «А-95», в четверг на рынок с поставкой на условиях FCA вышли «Надежда», «УПК-Европлюс», «Норд Энерджи», «СВГ Плюс», «Вентус Ресурс» и GT Group.

Больше всего - на 750 грн/т до 21 950 грн/т - средние цены поднялись на ГНС в Харьковской области, на 700 грн/т до 21 500 грн/т цена выросла в Закарпатье, где единственное предложение белорусского газа было от «Надежды». На 500 грн/т газ подорожал с ГНС в Николаевской, Херсонской и Хмельницкой областях. В Киевском регионе газ на условиях FCA предлагали 4 оператора, средняя цена за сутки выросла на 350 грн/т до 21 480 грн/т.

По данным «А-95», средняя цена автомобильных партий СУГ (DDP АЗС) 5 октября выросла также на 400 грн/т - до 21 680 грн/т.

Как сообщал enkorr, сегодня на аукционе Regal Petroleum СУГ был продан по средней цене 21 160 грн/т, что на 760 грн/т дороже, чем на торгах 2 октября.

Оптовые цены вверх толкают возросшие котировки СУГ на переходе Брест-Малашевичи, крупнейшем котировальном базисе СНГ. Трейдеры отмечают, что рост котировок связан со снижением температуры, что вызвало спрос на пропан в Польше в преддверии старта отопительного сезона.

Операторы также отмечают рост котировок на восточной границе Украины, однако не могут найти логичного пояснения этой динамике. «Цена на Бресте была неадекватно занижена, и фактические поставки осуществлялись с крупной премией. Сейчас Брест стремится к адекватному значению, но с чем связан рост на границе Украины - абсолютно непонятно», - говорит представитель крупной трейдинговой компании.

По словам его коллеги из другой структуры, рост «украинской» котировки мог спровоцировать старт поставок ресурса «Тенгизшевройла». «Их цена привязана к котировкам на восточной границе, - отметил в беседе с enkorr один из трейдеров. - Может, поэтому цена и растет. Всем хочется заработать».