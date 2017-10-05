Цена ДТ в опте выросла на 70 грн/т – до 25 980 грн/т

В четверг, 5 октября, железнодорожные партии дизельного топлива подорожали на 70 грн/т - до 25 980 грн/т. Об этом enkorr рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.

С дизтопливом в четверг на ст. Новоград-Волынский вышли три компании: «Е.Коннект», «Анвитрейд» и «Белойл Систем». Минимальная цена предложения составила 25 700 грн/т, максимальная - 25 800 грн/т.

«Альянс Ойл Трейдинг» предлагала дизтопливо Новополоцкого НПЗ по 26 000 грн/т в Коростене, а ЗНГК в Василькове предлагал белорусский продукт по 26 650 грн/т. Литовское дизтопливо по 25 900 грн/т в Киеве предлагал «Гранд Петрол».

Единственным предложением по продаже бензина марки А-92 на рынке был кременчугский ресурс по 29 200 грн/т.

Предложение бензинов в крупном опте продолжает снижаться. С «двойкой» производства Шебелинского ГПЗ на рынок вышла только GT Group, а литовскую «пятерку» предлагала только «Гранд Петрол» в Киеве по 31 500 грн/т.

Мелкооптовые партии ДТ в четверг подорожали на 5 коп./л - до 22,41 грн/л. «Анвитрейд» и «Е.Коннект» торговали трубопроводным ресурсом по 21,55-21,80 грн/л. Поставщик белорусского продукта в Коростене «Укрпалетсистем» установил цену на уровне 22,30 грн/л.

В Киевской области ДТ производства белорусских НПЗ предлагали «Инвестнефтепродукт», «Альянс Ойл Трейдинг», «Авиа Ойл», ЗНГК, «Бизнес Солюшнс», «Темиртранс-Захид», «ВД Интер» по 22,00-22,30 грн/л. По 22,20- 22,50 грн/т в Николаеве туркменским и кременчугским ДТ торговала «Премьера-Ойл».

Напомним, предложение бензинов в крупном опте сильно снизилось с начала месяца. Аналитики связывают спад предложения с приостановкой торговли Кременчугским НПЗ, планируемой остановкой на ремонт Шебелинского ГПЗ и с ремонтными работами на Мозырском НПЗ.