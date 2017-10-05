Финансовые новости
- |
- 05.10.17
- |
- 19:33
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Цена ДТ в опте выросла на 70 грн/т – до 25 980 грн/т
17:00 05.10.2017 |
В четверг, 5 октября, железнодорожные партии дизельного топлива подорожали на 70 грн/т - до 25 980 грн/т. Об этом enkorr рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.
С дизтопливом в четверг на ст. Новоград-Волынский вышли три компании: «Е.Коннект», «Анвитрейд» и «Белойл Систем». Минимальная цена предложения составила 25 700 грн/т, максимальная - 25 800 грн/т.
«Альянс Ойл Трейдинг» предлагала дизтопливо Новополоцкого НПЗ по 26 000 грн/т в Коростене, а ЗНГК в Василькове предлагал белорусский продукт по 26 650 грн/т. Литовское дизтопливо по 25 900 грн/т в Киеве предлагал «Гранд Петрол».
Единственным предложением по продаже бензина марки А-92 на рынке был кременчугский ресурс по 29 200 грн/т.
Предложение бензинов в крупном опте продолжает снижаться. С «двойкой» производства Шебелинского ГПЗ на рынок вышла только GT Group, а литовскую «пятерку» предлагала только «Гранд Петрол» в Киеве по 31 500 грн/т.
Мелкооптовые партии ДТ в четверг подорожали на 5 коп./л - до 22,41 грн/л. «Анвитрейд» и «Е.Коннект» торговали трубопроводным ресурсом по 21,55-21,80 грн/л. Поставщик белорусского продукта в Коростене «Укрпалетсистем» установил цену на уровне 22,30 грн/л.
В Киевской области ДТ производства белорусских НПЗ предлагали «Инвестнефтепродукт», «Альянс Ойл Трейдинг», «Авиа Ойл», ЗНГК, «Бизнес Солюшнс», «Темиртранс-Захид», «ВД Интер» по 22,00-22,30 грн/л. По 22,20- 22,50 грн/т в Николаеве туркменским и кременчугским ДТ торговала «Премьера-Ойл».
Напомним, предложение бензинов в крупном опте сильно снизилось с начала месяца. Аналитики связывают спад предложения с приостановкой торговли Кременчугским НПЗ, планируемой остановкой на ремонт Шебелинского ГПЗ и с ремонтными работами на Мозырском НПЗ.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Условия Порошенко: Что означает новая поправка в закон о Донбассе
|Судебная реформа: Зачем Лозовой "родил" скандальную поправку
|Порошенко внес в Раду доработанный законопроект об особом статусе ОРДЛО
|Суды по-новому. Ватников будут карать под копирку
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Цена СУГ в опте 5 октября ускорила рост
|Рост цен на нефть 5 октября ускорился на фоне переговоров РФ и Саудовской Аравии, Brent у $56,8
|Цена ДТ в опте выросла на 70 грн/т – до 25 980 грн/т
|МВФ выступил против депутатских правок в систему возмещения НДС
|ЕИБ предоставил Украине кредит €400 млн на развитие МСБ
|Судебная реформа: Зачем Лозовой "родил" скандальную поправку
Это интересно
|Испанский суд решил выдать русского «спам-короля» властям США
|Volkswagen передумал продавать Ducati
|Bloomberg: телеканал RT убран из сервиса Google Preferred
|Кибератака в 2013 году затронула все 3 млрд пользователей Yahoo
|Китайская полиция отказалась принимать заявления о краже биткоинов
|Хакнуть биоритмы. Как Нобелевка по медицине поможет людям обманывать свою природу
|Нобелевскую премию по физике дали за изучение гравитационных волн