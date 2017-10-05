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Цены на дизтопливо и бензины 5 октября продолжили рост
13:25 05.10.2017 |
С 4 по 5 октября розничные цены на дизельное топливо и бензины незначительно выросли. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, средняя стоимость бензинов марок А-92 и А-95 выросла на 1 коп./л - до 25,62 грн/л и до 26,35 грн/л, соответственно. Цена бензин А-95+ не изменилась и осталась на уровне 27,42 грн/л.
Стоимость дизтоплива, по состоянию на 5 октября, составила 23,78 грн/л (+8 коп./л).
В «А-95» отметили, что в сети WOG дизтопливо подорожало на 50 коп./л, до 25,49 грн/л. ДТ в сети «Народна» прибавило 20 коп./л и стало стоить 23,30 грн/л.
Такие сети как «Параллель», «Катрал» и «Татнефть» повысили цены на топливо на 7-12 коп./л .
Дизельное топливо и бензины начали дорожать с 8 сентября. Тогда цены выросли в среднем на 10 коп./л. Всего с 7 сентября по 5 октября средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 1,81 грн/л, А-95 - на 1,80 грн/л, А95+ - на 1,73 грн/л, а ДТ прибавило 1,88 грн./л.
На заправках верхнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 1,5 грн/л, а в нижнем ценовом сегменте - на 2 грн/л.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 5/4 октября 2017 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
26,29
|
0,00
|
26,91
|
0,00
|
27,93
|
0,00
|
24,25
|
0,00
|
Shell
|
26,42
|
0,00
|
27,34
|
0,00
|
29,80
|
0,00
|
24,37
|
0,00
|
SOCAR
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
24,99
|
0,00
|
SUN OIL
|
24,40
|
0,00
|
25,40
|
0,00
|
26,40
|
0,00
|
23,40
|
0,00
|
UPG
|
25,30
|
0,00
|
26,10
|
0,00
|
28,90
|
0,00
|
23,13
|
0,00
|
WOG
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
25,49
|
0,50
|
Автотранс
|
24,93
|
0,00
|
25,94
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
22,98
|
0,00
|
Параллель
|
26,26
|
0,07
|
27,26
|
0,07
|
28,09
|
0,10
|
24,52
|
0,00
|
Авиас
|
24,95
|
0,00
|
25,45
|
0,00
|
25,95
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
24,25
|
0,00
|
24,79
|
0,00
|
25,89
|
0,00
|
22,69
|
0,09
|
KLO
|
25,49
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
27,79
|
0,00
|
23,99
|
0,00
|
Катрал
|
25,27
|
0,08
|
26,27
|
0,10
|
26,29
|
0,10
|
23,27
|
0,10
|
Восток
|
25,65
|
0,00
|
26,85
|
0,00
|
27,85
|
0,00
|
23,95
|
0,00
|
Фактор
|
24,50
|
0,00
|
25,00
|
0,00
|
x
|
x
|
22,50
|
0,10
|
Овис
|
25,44
|
0,00
|
26,46
|
0,00
|
27,96
|
0,00
|
24,48
|
0,00
|
ОККО
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
24,99
|
0,00
|
Народна
|
24,85
|
0,00
|
25,35
|
0,00
|
25,85
|
0,00
|
23,30
|
0,20
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
24,72
|
0,12
|
25,62
|
0,12
|
26,46
|
0,12
|
22,98
|
0,12
|
Укрнафта
|
25,00
|
0,00
|
25,50
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
ZOG
|
25,39
|
0,00
|
25,89
|
0,00
|
26,39
|
0,00
|
24,39
|
0,00
|
Mango
|
24,59
|
0,00
|
26,19
|
0,00
|
27,19
|
0,00
|
24,04
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
25,62
|
0,01
|
26,35
|
0,01
|
27,42
|
0,00
|
23,78
|
0,08
|
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