Цены на дизтопливо и бензины 5 октября продолжили рост

С 4 по 5 октября розничные цены на дизельное топливо и бензины незначительно выросли. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, средняя стоимость бензинов марок А-92 и А-95 выросла на 1 коп./л - до 25,62 грн/л и до 26,35 грн/л, соответственно. Цена бензин А-95+ не изменилась и осталась на уровне 27,42 грн/л.

Стоимость дизтоплива, по состоянию на 5 октября, составила 23,78 грн/л (+8 коп./л).

В «А-95» отметили, что в сети WOG дизтопливо подорожало на 50 коп./л, до 25,49 грн/л. ДТ в сети «Народна» прибавило 20 коп./л и стало стоить 23,30 грн/л.

Такие сети как «Параллель», «Катрал» и «Татнефть» повысили цены на топливо на 7-12 коп./л .

Дизельное топливо и бензины начали дорожать с 8 сентября. Тогда цены выросли в среднем на 10 коп./л. Всего с 7 сентября по 5 октября средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 1,81 грн/л, А-95 - на 1,80 грн/л, А95+ - на 1,73 грн/л, а ДТ прибавило 1,88 грн./л.

На заправках верхнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 1,5 грн/л, а в нижнем ценовом сегменте - на 2 грн/л.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 5/4 октября 2017 г., грн/л: