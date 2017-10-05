Автогаз в рознице 5 октября практически прекратил дешеветь на фоне роста оптовых цен

С 4 по 5 октября розничные цены на сжиженный газ в среднем по стране снизились всего на 2 коп./л - до 13,31 грн/л, при этом в течение всего сентября цены ежедневно снижались на 10-15 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Большинство операторов за сутки свои цены не меняли. «Фактор» и «Надежда» снизили цены 30 коп./л и 20 коп./ соответственно. В сети «Овис» автогаз подешевел на 18 коп./л до 12,90 грн/л. AMIC, SOCAR, Mango снизили цены на 4-12 коп./л, «БРСМ-Нафта» и «Авиас» - на 1-2 коп./л.

При этом в оптовом рынке СУГ с прошлого вторника, 26 сентября, и за неделю его цена выросла на 1 410 грн/т (на 7,1%). Участники рынка объясняют повышение цены ростом европейских котировок, ослаблением гривны и окончанием периода, когда на рынке наблюдался существенный профицит ресурса.

Как сообщал enkorr, украинские цены на автогаз в августе 2017 г. поставили абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. Буквально за месяц альтернатива бензину - сжиженный газ - подорожал на заправках в полтора раза, а оптовые цены выросли вдвое. В течение сентября цены постепенно снижались и по результатам месяца опустились на 2,59 грн/л - с 16,04 грн/л до 13,45 грн/л (на 2 октября).

Стоимость автогаза на АГЗС на 5 октября 2017 г., грн/л: