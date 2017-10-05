Финансовые новости
- |
- 05.10.17
- |
- 19:33
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Автогаз в рознице 5 октября практически прекратил дешеветь на фоне роста оптовых цен
13:23 05.10.2017 |
С 4 по 5 октября розничные цены на сжиженный газ в среднем по стране снизились всего на 2 коп./л - до 13,31 грн/л, при этом в течение всего сентября цены ежедневно снижались на 10-15 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
Большинство операторов за сутки свои цены не меняли. «Фактор» и «Надежда» снизили цены 30 коп./л и 20 коп./ соответственно. В сети «Овис» автогаз подешевел на 18 коп./л до 12,90 грн/л. AMIC, SOCAR, Mango снизили цены на 4-12 коп./л, «БРСМ-Нафта» и «Авиас» - на 1-2 коп./л.
При этом в оптовом рынке СУГ с прошлого вторника, 26 сентября, и за неделю его цена выросла на 1 410 грн/т (на 7,1%). Участники рынка объясняют повышение цены ростом европейских котировок, ослаблением гривны и окончанием периода, когда на рынке наблюдался существенный профицит ресурса.
Как сообщал enkorr, украинские цены на автогаз в августе 2017 г. поставили абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. Буквально за месяц альтернатива бензину - сжиженный газ - подорожал на заправках в полтора раза, а оптовые цены выросли вдвое. В течение сентября цены постепенно снижались и по результатам месяца опустились на 2,59 грн/л - с 16,04 грн/л до 13,45 грн/л (на 2 октября).
Стоимость автогаза на АГЗС на 5 октября 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Динамика к 4 октября
|
AMIC
|
12,99
|
-0,04
|
Shell
|
13,45
|
0,00
|
SOCAR
|
13,53
|
-0,12
|
SUN OIL
|
13,02
|
0,00
|
UPG
|
12,63
|
0,00
|
WOG
|
13,44
|
0,00
|
Автотранс
|
13,18
|
0,00
|
Параллель
|
13,99
|
0,00
|
Авиас
|
13,27
|
-0,02
|
БРСМ-Нафта
|
13,10
|
-0,01
|
KLO
|
13,19
|
0,00
|
Катрал
|
13,27
|
0,00
|
Восток
|
13,15
|
0,00
|
Фактор
|
12,20
|
-0,30
|
Овис
|
12,90
|
-0,18
|
ОККО
|
13,41
|
0,00
|
Барс 2000
|
12,30
|
0,00
|
Родник
|
13,40
|
0,00
|
Авантаж
|
11,75
|
0,00
|
Народна
|
12,90
|
-0,20
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
13,26
|
0,00
|
Укрнафта
|
13,32
|
0,00
|
ZOG
|
13,30
|
0,00
|
Mango
|
13,04
|
-0,08
|
Средняя цена в Украине:
|
13,31
|
-0,02
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Условия Порошенко: Что означает новая поправка в закон о Донбассе
|Судебная реформа: Зачем Лозовой "родил" скандальную поправку
|Порошенко внес в Раду доработанный законопроект об особом статусе ОРДЛО
|Суды по-новому. Ватников будут карать под копирку
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Цена СУГ в опте 5 октября ускорила рост
|Рост цен на нефть 5 октября ускорился на фоне переговоров РФ и Саудовской Аравии, Brent у $56,8
|Цена ДТ в опте выросла на 70 грн/т – до 25 980 грн/т
|МВФ выступил против депутатских правок в систему возмещения НДС
|ЕИБ предоставил Украине кредит €400 млн на развитие МСБ
|Судебная реформа: Зачем Лозовой "родил" скандальную поправку
Это интересно
|Испанский суд решил выдать русского «спам-короля» властям США
|Volkswagen передумал продавать Ducati
|Bloomberg: телеканал RT убран из сервиса Google Preferred
|Кибератака в 2013 году затронула все 3 млрд пользователей Yahoo
|Китайская полиция отказалась принимать заявления о краже биткоинов
|Хакнуть биоритмы. Как Нобелевка по медицине поможет людям обманывать свою природу
|Нобелевскую премию по физике дали за изучение гравитационных волн