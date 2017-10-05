Нефть торгуется разнонаправленно 5 октября на данных по запасам в США и комментариях по сделке ОПЕК+

Мировые цены на нефть не демонстрируют единой динамики в четверг утром на фоне статистики по запасам нефти в США и комментариях по соглашению ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.15 EET стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,04% - до 55,82 доллара за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,12%, до 49,92 доллара за баррель.

Согласно данным минэнерго США, опубликованным в среду, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 29 сентября, снизились на 6 миллионов баррелей, или на 1,3% - до 465 миллионов баррелей. При этом аналитики полагали, что запасы снизились всего на 0,2%, или на 756 тысяч баррелей.

В то же время добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, выросла на 0,15%, или на 14 тысяч баррелей в сутки, до 9,561 миллиона баррелей в сутки. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) увеличились на 1,6 миллиона баррелей, составив 62,5 миллиона баррелей. Запасы бензина в США выросли на 1,6 миллиона баррелей, или на 0,8% - до 218,9 миллиона баррелей.

Рынок также реагирует на комментарии по соглашению ОПЕК и ряда других стран о сокращении добычи нефти. В среду глава Минэнерго РФ Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели сообщил, что профильные министры стран ОПЕК и не входящих в картель государств готовы обеспечить продление соглашения в случае необходимости, это их общая позиция.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено еще на девять месяцев - до конца марта 2018 года.