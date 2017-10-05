Финансовые новости
- |
- 05.10.17
- |
- 12:05
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Нефть торгуется разнонаправленно 5 октября на данных по запасам в США и комментариях по сделке ОПЕК+
08:34 05.10.2017 |
Мировые цены на нефть не демонстрируют единой динамики в четверг утром на фоне статистики по запасам нефти в США и комментариях по соглашению ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.15 EET стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,04% - до 55,82 доллара за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,12%, до 49,92 доллара за баррель.
Согласно данным минэнерго США, опубликованным в среду, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 29 сентября, снизились на 6 миллионов баррелей, или на 1,3% - до 465 миллионов баррелей. При этом аналитики полагали, что запасы снизились всего на 0,2%, или на 756 тысяч баррелей.
В то же время добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, выросла на 0,15%, или на 14 тысяч баррелей в сутки, до 9,561 миллиона баррелей в сутки. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) увеличились на 1,6 миллиона баррелей, составив 62,5 миллиона баррелей. Запасы бензина в США выросли на 1,6 миллиона баррелей, или на 0,8% - до 218,9 миллиона баррелей.
Рынок также реагирует на комментарии по соглашению ОПЕК и ряда других стран о сокращении добычи нефти. В среду глава Минэнерго РФ Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели сообщил, что профильные министры стран ОПЕК и не входящих в картель государств готовы обеспечить продление соглашения в случае необходимости, это их общая позиция.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено еще на девять месяцев - до конца марта 2018 года.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|"Грады" под Мариуполем: Почему снова начинается бойня
|Банкиры допускают раскачку валютного рынка еще неделю-полторы
|"Зрада" от Суркова. Почему закон "о реинтеграции Донбасса" будет скандальным
|Кабмин одобрил репрофайлинг ОВГЗ в портфеле НБУ с изменением предыдущих условий
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Международные резервы НБУ в сентябре выросли на 3,3% до $18,6 млрд
|Суды по-новому. Ватников будут карать под копирку
|ГФС увеличила сбор таможенных платежей на 34% до 223,6 млрд гривен в январе-сентябре
|Золото слабо дорожает перед выходом статистики по безработице в США
|Нефть торгуется разнонаправленно 5 октября на данных по запасам в США и комментариях по сделке ОПЕК+
|Розенко назвал возможные сроки ввода накопительной пенсионной системы
Это интересно
|Испанский суд решил выдать русского «спам-короля» властям США
|Volkswagen передумал продавать Ducati
|Bloomberg: телеканал RT убран из сервиса Google Preferred
|Кибератака в 2013 году затронула все 3 млрд пользователей Yahoo
|Китайская полиция отказалась принимать заявления о краже биткоинов
|Хакнуть биоритмы. Как Нобелевка по медицине поможет людям обманывать свою природу
|Нобелевскую премию по физике дали за изучение гравитационных волн