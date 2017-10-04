Финансовые новости
- |
- 04.10.17
- |
- 16:17
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Автогаз подешевел 4 октября еще на 5 коп
11:42 04.10.2017 |
С 3 по 4 октября розничные цены на сжиженный газ в среднем по стране снизились на 5 коп./л - до 13,33 грн/л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
Большинство операторов за сутки свои цены не меняли. AMIC, Shell, SOCAR, SUN OIL, WOG, Marshal, «Авиас», Укрнафта», «БРСМ-Нафта» и «Катрал» опустили цены в пределах 10 коп./л. При этом UPG снизил свою цену сразу на 45 коп./л до 12,63 грн/л.
Напомним, что украинские цены на автогаз в августе 2017 г. поставили абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. Буквально за месяц альтернатива бензину - сжиженный газ - подорожал на заправках в полтора раза, а оптовые цены выросли вдвое. В течение сентября цены постепенно снижались и по результатам месяца опустились с 16,04 грн/л до 13,45 грн/л (на 2 октября).
При этом на оптовом рынке СУГ дорожает с прошлого вторника (26 сентября). За неделю цены выросли на 1 280 грн/т до 21 080 грн/т. Участники рынка объясняют повышение цены ростом европейских котировок, ослаблением гривны и окончанием периода, когда на рынке наблюдался существенный профицит ресурса. К примеру, котировка СУГ DAF Брест за период с 26 сентября по 4 октября выросла на $71/т (на 18%) до $458/т.
Стоимость автогаза на АГЗС на 4 октября 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Динамика к 3 октября
|
AMIC
|
13,03
|
-0,06
|
Shell
|
13,45
|
-0,07
|
SOCAR
|
13,65
|
-0,04
|
SUN OIL
|
13,02
|
-0,02
|
UPG
|
12,63
|
-0,45
|
WOG
|
13,44
|
-0,08
|
Автотранс
|
13,18
|
0,00
|
Параллель
|
13,99
|
0,00
|
Авиас
|
13,29
|
-0,01
|
БРСМ-Нафта
|
13,12
|
-0,05
|
KLO
|
13,19
|
0,00
|
Marshal
|
12,95
|
-0,20
|
Восток
|
13,15
|
0,00
|
Надежда
|
13,19
|
0,00
|
Овис
|
13,08
|
0,00
|
ОККО
|
13,41
|
0,00
|
Барс 2000
|
12,30
|
0,00
|
Родник
|
13,40
|
0,00
|
Авантаж
|
11,75
|
0,00
|
Катрал
|
13,27
|
-0,10
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
13,26
|
0,00
|
Укрнафта
|
13,33
|
-0,01
|
ZOG
|
13,30
|
0,00
|
Mango
|
13,12
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
13,33
|
-0,05
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин одобрил репрофайлинг ОВГЗ в портфеле НБУ с изменением предыдущих условий
|Киевский рынок недвижимости стал постепенно оживать
|Почему раскололась "Самопомич"?
|Почему Тимошенко и Оппоблок вяло протестовали против пенсионной реформы
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нефть продолжает сдержанное снижение 4 октября, Brent выше $55,8 за баррель
|Украина за 9 мес. нарастила валютную выручку от экспорта черных металлов на 14,9%
|Кабмин одобрил автоматическую регистрацию заблокированных налоговых накладных в случае нерассмотрения их ГФС в течение 5 дней
|Кабмин одобрил репрофайлинг ОВГЗ в портфеле НБУ с изменением предыдущих условий
|Автогаз подешевел 4 октября еще на 5 коп
|Розничные цены на бензин и ДТ 4 октября не изменились
Это интересно
|Хакнуть биоритмы. Как Нобелевка по медицине поможет людям обманывать свою природу
|Нобелевскую премию по физике дали за изучение гравитационных волн
|Facebook работает над системой распознавания лиц пользователей
|Facebook ужесточит проверку рекламы из-за скандала с объявлениями из России
|Google решил убрать бесплатный доступ к платным статьям из поиска
|Суд разрешил ФБР не раскрывать подробности об инструменте для взлома iPhone
|Налог на криптовалюту: Где и сколько надо платить за операции в биткоинах