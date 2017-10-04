Автогаз подешевел 4 октября еще на 5 коп

С 3 по 4 октября розничные цены на сжиженный газ в среднем по стране снизились на 5 коп./л - до 13,33 грн/л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Большинство операторов за сутки свои цены не меняли. AMIC, Shell, SOCAR, SUN OIL, WOG, Marshal, «Авиас», Укрнафта», «БРСМ-Нафта» и «Катрал» опустили цены в пределах 10 коп./л. При этом UPG снизил свою цену сразу на 45 коп./л до 12,63 грн/л.

Напомним, что украинские цены на автогаз в августе 2017 г. поставили абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. Буквально за месяц альтернатива бензину - сжиженный газ - подорожал на заправках в полтора раза, а оптовые цены выросли вдвое. В течение сентября цены постепенно снижались и по результатам месяца опустились с 16,04 грн/л до 13,45 грн/л (на 2 октября).

При этом на оптовом рынке СУГ дорожает с прошлого вторника (26 сентября). За неделю цены выросли на 1 280 грн/т до 21 080 грн/т. Участники рынка объясняют повышение цены ростом европейских котировок, ослаблением гривны и окончанием периода, когда на рынке наблюдался существенный профицит ресурса. К примеру, котировка СУГ DAF Брест за период с 26 сентября по 4 октября выросла на $71/т (на 18%) до $458/т.

Стоимость автогаза на АГЗС на 4 октября 2017 г., грн/л: